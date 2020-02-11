Обворожительна: Тина Кароль поделилась соблазнительными снимками (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница Тина Кароль неизменно поражает изысканными фото.

Тина Кароль каждый раз показывает свой невероятный стиль. На днях на своей странице в инстаграме певица опубликовала фотографии с очередной фотосессии.

Автором этих шедевров стала Анна Гончарова, перед камерой которой Тина уже неоднократно позировала.

На одном из снимков Кароль одета в изысканную бельевое платье ярко-зеленого цвета. Глубокое декольте и обнаженные ноги добавляют Тине еще большей привлекательности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 9 Фев 2020 в 11:00 PST

Волосы поп-дивы уложены уже привычную прическу с голливудскими локонами. В макияже она выделила глаза и губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 10 Фев 2020 в 11:19 PST

На другой фотографии Тина завораживает своим взглядом и мило улыбается в камеру.