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Обворожительна: Тина Кароль поделилась соблазнительными снимками (Фото)

Обворожительна: Тина Кароль поделилась соблазнительными снимками (Фото)
20:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница Тина Кароль неизменно поражает изысканными фото.

Тина Кароль каждый раз показывает свой невероятный стиль. На днях на своей странице в инстаграме певица опубликовала фотографии с очередной фотосессии.

Автором этих шедевров стала Анна Гончарова, перед камерой которой Тина уже неоднократно позировала.

На одном из снимков Кароль одета в изысканную бельевое платье ярко-зеленого цвета. Глубокое декольте и обнаженные ноги добавляют Тине еще большей привлекательности.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль ph @little_puida

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Волосы поп-дивы уложены уже привычную прическу с голливудскими локонами. В макияже она выделила глаза и губы.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль ph @little_puida

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Невероятно нежная: Тина Кароль очаровала фанатов милыми снимками (Фото)

На другой фотографии Тина завораживает своим взглядом и мило улыбается в камеру.

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Тина Кароль, Снимки, Певица.
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