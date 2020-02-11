Обворожительна: Тина Кароль поделилась соблазнительными снимками (Фото)

Тина Кароль каждый раз показывает свой невероятный стиль. На днях на своей странице в инстаграме певица опубликовала фотографии с очередной фотосессии.
Автором этих шедевров стала Анна Гончарова, перед камерой которой Тина уже неоднократно позировала.
На одном из снимков Кароль одета в изысканную бельевое платье ярко-зеленого цвета. Глубокое декольте и обнаженные ноги добавляют Тине еще большей привлекательности.
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Волосы поп-дивы уложены уже привычную прическу с голливудскими локонами. В макияже она выделила глаза и губы.
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На другой фотографии Тина завораживает своим взглядом и мило улыбается в камеру.