Отца Линдси Лохан снова арестовали: подробности

Новости шоу бизнеса:Отец популярной американской актрисы и певицы Линдси Лохан, которая закрутила роман с принцем Саудовской Аравии, арестовали.

Отца популярной американской актрисы и певицы Линдсей Лохан арестовали. Мужчине предъявили обвинение в домашнем насилии.

О задержании Майкла Лохана сообщает издание The Daily Mail. Его экс-жена Кейт Мейджор написала заявление в полицию, обвинив бывшего мужа в избиениях.

Кейт рассказала, что Лохан напал на нее в ее доме. Это произошло после ссоры. Причиной нападения стало то, что Мейджор обвинила Майкла в измене. Она заявила, что бывший пользовался услугами эскорта в Хьюстоне, когда ездил туда в командировку.

После того, как Кейт сказала Лохану об измене, он швырнул в нее вешалкой, пытался душить, обзывал и угрожал убить. Женщина поделилась, что во время ссоры она держала своего домашнего любимца, хомячка, в руках, а потом уронила его и он разбился. Поэтому Кейт обвиняет бывшего мужа еще и в смерти животного.

Кейт призналась, что недавно бывший начал следить за ней и угрожал. В то время, когда он напал на нее, Мейджор удалось убежать. Она добралась до квартиры своего адвоката и оттуда позвонила в полицию.

Известно, что 10 февраля правоохранители задержали Лохана. Сейчас мужчина находится под стражей.