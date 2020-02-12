Скачать
Среда, 12.02.2020
Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые доказательства
Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые доказательства
Украина договорилась о безвизе с еще одной страной
Украина договорилась о безвизе с еще одной страной
Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля

Развод по-королевски: новые подробности о разводе внука Елизаветы II

Развод по-королевски: новые подробности о разводе внука Елизаветы II
12:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Елизавета II поддержала пару в желании совместно воспитывать детей.

Королевская семья в очередной раз страдает от скандала. Вчера, 11 февраля, стало известно о том, что в монаршей семье состоится очередной развод.

Сын принцессы Анны Питер Филипс, который является страшим внуком Ее Величества, разводится Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой с женой Отем Келли после 12 лет брака. Эту информацию подтвердил Букингемский дворец в официальном заявлении.

Королевская семья расстроилась, узнав о том, что Питер и Отем собираются расстаться.

День святого Валентина: принц Уильям готовит особенной подарок для Кейт Миддлтон

В прошлом году, после того как Ее Величество и члены обеих семей были проинформированы, Питер и Отем совместно договорились расстаться. Они пришли к выводу, что это был лучший курс действий для их двоих детей и длительной дружбы. Решение о разводе и совместном воспитании детей было принято после многих месяцев дискуссий и, хотя оно и печальное, является полюбовным. Главным приоритетом пары является благополучие их детей – дочерей Саванны и Айли, – говорится в заявлении.

Королевская чета просит СМИ не вмешиваться в их личную жизнь, поскольку сейчас им нужно время для того, чтобы привыкнуть к изменениям, которые произошли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Знаменитости, Королевская семья, Елизавета II, Питер Филлипс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
03 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
04 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
05 Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев снова предупредили о сильном ветре
Украинцев снова предупредили о сильном ветре
В Украине появилось Агентство для управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство для управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь