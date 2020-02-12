Развод по-королевски: новые подробности о разводе внука Елизаветы II

Новости шоу бизнеса:Елизавета II поддержала пару в желании совместно воспитывать детей.

Королевская семья в очередной раз страдает от скандала. Вчера, 11 февраля, стало известно о том, что в монаршей семье состоится очередной развод.

Сын принцессы Анны Питер Филипс, который является страшим внуком Ее Величества, разводится Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой с женой Отем Келли после 12 лет брака. Эту информацию подтвердил Букингемский дворец в официальном заявлении.

Королевская семья расстроилась, узнав о том, что Питер и Отем собираются расстаться.

В прошлом году, после того как Ее Величество и члены обеих семей были проинформированы, Питер и Отем совместно договорились расстаться. Они пришли к выводу, что это был лучший курс действий для их двоих детей и длительной дружбы. Решение о разводе и совместном воспитании детей было принято после многих месяцев дискуссий и, хотя оно и печальное, является полюбовным. Главным приоритетом пары является благополучие их детей – дочерей Саванны и Айли, – говорится в заявлении.

Королевская чета просит СМИ не вмешиваться в их личную жизнь, поскольку сейчас им нужно время для того, чтобы привыкнуть к изменениям, которые произошли.