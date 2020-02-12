Певица Гайтана опубликовала видео со своей тренировки (Видео)

Новости шоу бизнеса:Артистка стремится всегда быть непревзойденной, поэтому много работает над собой.

Украинская певица Гайтана активно работает над своей фигурой в зале.

На днях Гайтана опубликовала на своей странице в инстаграме видео с тренировки. Певица поделилась с подписчиками одним из физических упражнений, входящих в ее нагрузки. Поклонники активно обсуждают ролик в комментариях.

На видео она позирует в спортивном зале. Одета в лосины и топ, которые соединила с кроссовками. Волосы звезды собраны в хвост. Гайтана дополнила свой образ повязкой на голове.

Сладости нужны! Они замечательные мотиваторы для спорта. Сладкоежки меня поймут, – написала под видео артистка.

Также мы подготовили подборку фотографий Гайтаны, где она демонстрирует свою соблазнительную фигуру.