Певица Гайтана опубликовала видео со своей тренировки (Видео)

Украинская певица Гайтана активно работает над своей фигурой в зале.
На днях Гайтана опубликовала на своей странице в инстаграме видео с тренировки. Певица поделилась с подписчиками одним из физических упражнений, входящих в ее нагрузки. Поклонники активно обсуждают ролик в комментариях.
На видео она позирует в спортивном зале. Одета в лосины и топ, которые соединила с кроссовками. Волосы звезды собраны в хвост. Гайтана дополнила свой образ повязкой на голове.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сладости нужны!!! Ведь они отличные мотиваторы для спорта Сладкоежки меня поймут
Сладости нужны! Они замечательные мотиваторы для спорта. Сладкоежки меня поймут, – написала под видео артистка.
Также мы подготовили подборку фотографий Гайтаны, где она демонстрирует свою соблазнительную фигуру.