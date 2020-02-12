Кейт Миддлтон отправилась с рабочей поездкой в Северную Ирландию: стильный образ герцогини

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Кембриджская продолжает активно выполнять свои королевские обязанности.

Только вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили редкий выход с принцем Чарльзом и Камиллой в британском городе Лафборо. Тогда герцогиня продемонстрировала элегантный образ в наряде от культового Alexander McQueen. Однако собственным примером она доказывает, что можно выглядеть великолепно даже в повседневной одежде.

Сегодня, 12 февраля, поездка Кейт Миддлтон на открытую ферму The Ark Open Farm в Северной Ирландии посвящена популяризации ее благотворительного проекта под названием #5BigQuestions, предусматривающего улучшение воспитания будущего поколения благодаря анкетированию населения.

Там герцогиня встретилась с местными родителями, бабушками и дедушками, чтобы услышать их советы по становлению молодых членов общества. Она также посвятила время детям, вместе с которыми покормила животных фермы.

Для публичного выхода Кейт выбрала наряд, который вполне соответствовал месту ее рабочей поездки. По ферме она прогулялась в узких черных джинсах, куртке цвета хаки от бренда Troy London и высоких коричневых сапогах от Penelope Chilvers. Свой аутфит герцогиня дополнила легкой укладкой и макияжем, выбрав из аксессуаров только роскошные золотые серьги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) 12 Фев 2020 в 5:58 PST

Стоит отметить, что визит в Северную Ирландию ознаменовал будущее завершение тура Кейт Миддлтот, посвященный благотворительной инициативе #5BigQuestions. Уже 21 февраля герцогиня подведет итоги глобального проекта, который призван разжечь "национальный разговор" для длительных изменений в воспитании подрастающих поколений.