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Среда, 12.02.2020
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Ким Кардашян поделилась нежными фото с мужем и детьми

Ким Кардашян поделилась нежными фото с мужем и детьми
21:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Светская львица Ким Кардашян на страницах своих соц сетей делится с поклонниками не только соблазнительными фотографиями.

Представительница знаменитого телесемейства Ким Кардашян запостила в Инстаграме серию очаровательных кадров с детьми и мужем Канье Уэстом.

Дети веселятся и лакомятся сладостями в тематическом парке развлечений Stormi World. Звездные родители посетили этот парк вместе с детьми и провели время в кругу семьи.

Для семейной прогулки Ким выбрала зеленую блузку с глубоким декольте и черные кожаные штаны. Соединила такой наряд с обувью чёрного цвета. Волосы знаменитость собрала в аккуратную прическу, на одном из снимков она была в солнцезащитных очках. Макияж звезды, как всегда, был с акцентом на черных стрелках, а на губах был бежевый блеск.

 
 
 
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StormiWorld 

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Канье одет в синюю рубашку с принтом и серые брюки, которые соединил с бежевыми кроссовками. На руках у рэпера можно увидеть большие золотые кольца.

Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном наряде (Фото)

Их сыновья и дочери были одеты по-хулигански. Можно увидеть и комбинезон с камуфляжной окраской и более спортивную одежду и футболку с ярким принтом.

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Все по теме:

Семья, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Снимки, Знаменитость.
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