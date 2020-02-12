Ким Кардашян поделилась нежными фото с мужем и детьми

Новости шоу бизнеса:Светская львица Ким Кардашян на страницах своих соц сетей делится с поклонниками не только соблазнительными фотографиями.

Представительница знаменитого телесемейства Ким Кардашян запостила в Инстаграме серию очаровательных кадров с детьми и мужем Канье Уэстом.

Дети веселятся и лакомятся сладостями в тематическом парке развлечений Stormi World. Звездные родители посетили этот парк вместе с детьми и провели время в кругу семьи.

Для семейной прогулки Ким выбрала зеленую блузку с глубоким декольте и черные кожаные штаны. Соединила такой наряд с обувью чёрного цвета. Волосы знаменитость собрала в аккуратную прическу, на одном из снимков она была в солнцезащитных очках. Макияж звезды, как всегда, был с акцентом на черных стрелках, а на губах был бежевый блеск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram StormiWorld Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 11 Фев 2020 в 8:38 PST

Канье одет в синюю рубашку с принтом и серые брюки, которые соединил с бежевыми кроссовками. На руках у рэпера можно увидеть большие золотые кольца.

Их сыновья и дочери были одеты по-хулигански. Можно увидеть и комбинезон с камуфляжной окраской и более спортивную одежду и футболку с ярким принтом.