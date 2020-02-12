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Среда, 12.02.2020
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Мадонна примерила шляпку от украинского дизайнера (Фото)

Мадонна примерила шляпку от украинского дизайнера (Фото)
20:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Эпатажная Мадонна посетила лондонскую галерею Тейт Модерн в стильном образе, дополнив аутфит шляпой от украинскго бренда.

Поп-дива неоднократно становилась музой для культового французского дизайнера Жана-Поля Готье, который завершил свою успешную десятилетнюю карьеру на территории модной индустрии. Над ее сценическими образами работали самые престижные дома мод. В повседневной жизни Мадонна предпочитает не менее изысканные наряды.

В рамках феерического тура у певицы запланировано сразу восемь концертов в Лондоне. В перерывах между репетициями и выступлениями в London Palladium звезда решила воочию увидеть экспозиции современного искусства. Она посетила выставку французской художницы и фотографа Доры Маар в галерее Тейт Модерн.

Фотографиями с прогулки Мадонна поделилась с фолловерами на страницах своего инстаграма. Исполнительница была одета в стильный пиджак с сине-белым цветочным принтом от французского дома Louis Vuitton. Такой look знаменитость соединила с шляпой от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

 
 
 
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Art is the Best Distraction Dora Maar . ........... @tate #doramaar #tatemodern #manray #picasso

Публикация от Madonna (@madonna)

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Стоит отметить, что Мадонна одна из первых мировых знаменитостей, которые надели головные уборы от Ruslan Baginskiy. В ее гардеробе немало дизайнерских шляпок от украинского бренда.

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Мадонна, Бренд, Стиль, Образ, Шляпка, Украинский бренд, Ruslan Baginskiy.
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