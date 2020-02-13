Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в купальнике

Новости шоу бизнеса:На отдыхе она не теряет ни одного случая засветить свою стройную фигуру в купальнике.

Сексапильная брюнетка знает, как вызвать ажиотаж среди фолловеров одним лишь фото или видео.

Тело Эмили Ратаковски – неизменный предмет для обсуждения на территории модной индустрии. 28-летняя манекенщица смело экспериментирует с откровенным мини и экстримальным декольте. Однако последнее публичное появление поразило даже самых устойчивых к эпатажу фэшн-экспертов.

На вечеринке Vanity Fair она появилась Прозрачные платья и провокационные декольте: какие звезды отличились на вечеринке Vanity Fair в наряде от Versace, которое состояло из юбки и кроп-топа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram That’s right. All new @inamoratawoman prints AVAILABLE NOW Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 12 Фев 2020 в 9:43 PST

Эмили Ратаковски решила долго не провоцировать интерес жаждущих впечатлений фолловеров и поделилась очередным пикантным видео. На морском побережье красотка позирует в купальнике с оригинальным принтом. Как и большинство знаменитостей, модель решила попробовать себя в роли бизнесвумен и основала личную линейку купальников и нижнего белья Inamorata.

Look собственного бренда Эмили демонстрирует своим роскошным телом. Купальник с бюстгальтером на завязках, который соединил в себе яркие розовые и голубые цвета с анималистичным принтом, выгодно смотрится на загорелой коже девушки. Атмосфере добавляет обольстительность порывистый ветер, который развевает длинные волосы стройной манекенщицы.