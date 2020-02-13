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Четверг, 13.02.2020
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Мелания Трамп в очередной раз поразить сеть новинками своего гардероба (Фото)

Мелания Трамп в очередной раз поразить сеть новинками своего гардероба (Фото)
12:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:13 февраля первая леди похвасталась очередными кадрами, рассказав о новых гостях резиденции.

Дональд и Мелания Трамп встретили делегацию из Эквадора, а знаменитая американка засветила стильное и эффектное платье.

Как известно, президентские супруги США являются активными блогерами. В сети Дональд и Мелания Трамп отчитываются перед общественностью о проделанной работе и политических встречах в Белом доме. 

Оказалось, что США посетили Президент Эквадора Ленин Морено и его жена Росио Гонсалес Навас. Супруги приехали для политических переговоров с Дональдом Трампом. Но пока деталей беседы не раскрывают, в сети появились эффектные фото политиков, принявших участие в традиционной фотосессии на крыльце Белого дома и в одной из комнат резиденции. 

 
 
 
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[email protected] and I enjoyed our visit with President @leninmorenog Moreno and First Lady Rocío González de Moreno @rocio.de.moreno today at the @WhiteHouse.

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

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Согласно фотографиями, Мелания Трамп выбрала, как всегда, эффектный и трендовый образ. К чиновникам из Эквадора она вышла в питоновой приталенной юбке и белом блейзере. Первая леди накинула на плечи пальто мятного цвета, которое и стало ярким акцентом ее вида. Обувь на каблуках и идеальная укладка волос завершили look Мелании. В то же время 66-летняя Росио Гонсалес Навас красовалась в черно-красной юбке и пиджаке.

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Знаменитости, Стиль, Образ, Первая леди США, Мелания Трамп.
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