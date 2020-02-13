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Четверг, 13.02.2020
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Неожиданно! У Дженнифер Энистон и Сандры Буллок есть общий бывший

Неожиданно! У Дженнифер Энистон и Сандры Буллок есть общий бывший
13:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Стало известно, что в 1990-х обе актрисы встречались с Тейтом Донованом.

Сандра Буллок провела интервью с Дженнифер Энистон для Interview magazine. В ходе разговора актрисы вспомнили далекие 90-е, когда встречались с актером Тейтом Донованом.

Давай вспомним, как это было. Я пытаюсь вспомнить, это был год "Золотого глобуса", какой-то ресторанчик… — начала Дженнифер.

Да, и нас представил друг другу наш общий бывший. Я говорю "наш", потому что мы обе поучаствовали в его жизни. Он очень терпеливый человек, если вынес нас обеих, — сказала Сандра.

Да, похоже, у него есть типаж, — сказала Энистон. И Буллок уточнила:

Талантливые. Смешные. Добрые. Щедрые. Любительницы архитектуры и дизайна.

Сандра Буллок и Тейт встречались с 1990 по 1994 год, а Дженнифер и Тейт — с 1995 по 1998 год. Кстати, Тейт Донован также играл бойфренда Рейчел в "Друзьях" в течение пяти эпизодов.

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Также в этом интервью Энистон призналась, что остро реагирует на жестокость и несправедливость.

Я могу стать очень грустной или очень злой, если посмотрю новости или почитаю газеты. Вся эта разобщенность людей, полный хаос, который творится в нашем мире… Люди проявляют жадность, ужасно себя ведут по отношению друг к другу. Мне трудно как-то это сформулировать. Я очень злюсь, когда вижу, что люди делают друг другу больно. И, конечно, когда мучают животных, — поделилась Джен.

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Все по теме:

Отношения, Знаменитости, Дженнифер Энистон, Воспоминания, Бойфренд, Актрисы, Сандра Буллок.
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