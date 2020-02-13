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Элегантная королева Летиция совершила выход в сиреневом костюме (Фото)

Элегантная королева Летиция совершила выход в сиреневом костюме (Фото)
17:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Испанская королева любит поражать общественность эффектными выходами.

12 февраля 2020 года в политехническом университете Валенсии прошла ежегодная церемония награждения премиями за научные открытия. Целью отличия является поощрение молодых ученых воплощать свои инициативы на практике и помогать обществу своими изобретениями. Традиционно торжество организовали представители королевского Фонда принцессы Жиронской, поэтому обворожительная Летиция охотно пришла лично поздравить ученых.

Для этого выхода Ее Величество выбрала стильный и в то же время изысканный наряд.

Летиция предстала перед камерами в сиреневом костюме от шведского бренда BOSS. К трендовому костюму испанская королева подобрала белую блузу от любимой дизайнерской марки Carolina Herrera, которая добавила торжественности виду представительницы монархии. Туфли-лодочки завершили безупречный look Летиции.

 
 
 
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Su Majestad la Reina presidió el acto de proclamación del ganador del "Premio Princesa de Girona" en la categoría "Investigación Científica", a Rubén Darío Costa Riquelme.

Публикация от Queen Letizia of Spain (@queenletizia)

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Интересно, что впервые трендовый костюм королева Летиция засветила в декабре 2019 года. Тогда Ее Величество посетила открытие выставки в Королевском дворце в Мадриде, поразив всех ярким и элегантным образом. Так Летиция публично поддерживает призывы активистов, что следует использовать вещи по несколько раз и заботиться о будущем планеты.

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Испания, Босс, Наряд, Костюм, Королева Испании, Королева Летиция.
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