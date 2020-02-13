Вся в отца: дочь Дуэйна Джонсона собирается стать звездой реслинга

Симона Джонсон начала тренироваться в качестве рестлера и заявила, что хочет построить карьеру в этой сфере. Девушка уже имеет хорошую подготовку - до сих пор она занималась бодибилдингом и нередко выступала на соответствующих соревнованиях.
"Это значит для меня все! Тот факт, что у моей семьи такая сильная связь с реслингом, действительно особенный для меня. Я чувствую благодарность за возможность не только заниматься этим, но и продолжать семейную традицию", - говорит Симона.
Ее дедушка Рокки Джонсон и прадедушка Питер "Великий вождь" Маивия были легендами реслинга, их портреты украшают зал славы WWE.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Dreams ain’t just for dreamers. Congrats to my #1 born, Simone Johnson on officially signing her wrestling contract with @wwe @wwenxt and on her way to becoming the first ever 4th generation WWE athlete. Carry our family name proudly, but your road will always be yours to create, earn & own. So proud. Live your dream. Let’s work. #humblehungry #hardestworkersintheroom #4thgeneration
Симона занимается в WWE Performance Center с одними из лучших спортсменов в мире.
"Теперь у нее есть возможность не только демонстрировать свою страсть к WWE в Performance Center, но и продолжить традицию своей семьи, став звездой реслинга в четвертом поколении. Она ищет новые знания, много общается с наставниками и намерена серьезно работать", - сказал один из руководителей центра.
Напомним, родители Симоны развелись спустя 10 лет отношений. Сейчас Дуэйн и Дэни сохраняют дружеские отношения и вместе заботятся о дочери.