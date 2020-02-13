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Вся в отца: дочь Дуэйна Джонсона собирается стать звездой реслинга

Вся в отца: дочь Дуэйна Джонсона собирается стать звездой реслинга
17:48 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:18-летняя дочь Дуэйна Джонсона и Дэни Гарсии идет по стопам своего отца.

Симона Джонсон начала тренироваться в качестве рестлера и заявила, что хочет построить карьеру в этой сфере. Девушка уже имеет хорошую подготовку - до сих пор она занималась бодибилдингом и нередко выступала на соответствующих соревнованиях.

"Это значит для меня все! Тот факт, что у моей семьи такая сильная связь с реслингом, действительно особенный для меня. Я чувствую благодарность за возможность не только заниматься этим, но и продолжать семейную традицию", - говорит Симона.

Ее дедушка Рокки Джонсон и прадедушка Питер "Великий вождь" Маивия были легендами реслинга, их портреты украшают зал славы WWE.

Симона занимается в WWE Performance Center с одними из лучших спортсменов в мире.

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"Теперь у нее есть возможность не только демонстрировать свою страсть к WWE в Performance Center, но и продолжить традицию своей семьи, став звездой реслинга в четвертом поколении. Она ищет новые знания, много общается с наставниками и намерена серьезно работать", - сказал один из руководителей центра.

Напомним, родители Симоны развелись спустя 10 лет отношений. Сейчас Дуэйн и Дэни сохраняют дружеские отношения и вместе заботятся о дочери.

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Дуэйн Джонсон, WWE, Реслинг, World Wrestling Entertainment, Дені Гарсія, Симона Джонсон, Performance Center.
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