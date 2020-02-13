Рианна проведет День влюбленных в компании известного рэпера

Новости шоу бизнеса:В интервью The Cut Рианна рассказала, что будет делать в День святого Валентина.

Недавно певица рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, и в этот раз 14 февраля она посвятит работе - но зато в интересной компании.

"Я буду весь день в студии. Очень взволнована, потому что наконец-то мне выпала возможность поработать кое с кем… Не могу сказать, кто это. Но я уже давно хотела с ним сотрудничать. Ладно, все-таки скажу: это Фаррелл Уильямс!" - сказала со смехом Рианна.

После расставания с Хассаном Рианну видели в компании рэпера A$AP Rocky, они посетили благотворительный концерт и на фотографиях папарацци выглядели счастливыми. Однако статус их отношений неизвестен, к тому же еще в прошлом августе Роки встречался с Кендалл Дженнер.

A$AP Rocky и Рианна (Фото www.instagram.com/badgalriri)

А Хассан Джамиль тем временем попытался избавиться от совместных фотографий с Рианной, выложенных на порталах Black Sports Online и TMZ. Главный редактор ресурсов Роберт Литтал рассказал, что Джамиль почти угрожал ему: "Бывший миллиардер Рианны только что попросил меня удалить его фотографии с РиРи, сделанные в 2017 году. Целых три года… Кажется, он не очень хорошо переносит расставание. Можно сказать, он скорее угрожал мне, чем просто просил. Очень странно. Возможно, он направил такой запрос в несколько изданий, но мне все равно лестно".