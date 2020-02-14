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Натали Портман ответила на критику Роуз Макгоуэн

Натали Портман ответила на критику Роуз Макгоуэн
09:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Роуз Макгоуэн осудила платье-кейп Натали Портман с именами женщин-режиссеров, которые в этом году не были удостоены номинации на "Оскар".

После выхода Натали Портман в платье с вышитыми именами женщин-режиссеров, на нее с критикой набросилась Роуз МакГоуэн.

Это оскорбительно. Натали, за свою долгую карьеру вы работали лишь с двумя женщинами-режиссерами, одна из них — вы. У вас есть продюсерская компания, которая наняла ровно одну женщину-режиссера — вас. Вы, топовые актрисы, уже могли бы изменить мир, если бы стали настоящими. Да, Натали, проблема в вас, — написала в Facebook Роуз.

Я согласна с мисс МакГоуэн, что не совсем верно называть меня "храброй" за ношение одежды с женскими именами. Слово "храбрость" я больше ассоциирую с действиями женщин, которые давали показания против Харви Вайнштейна под невероятным давлением. За последние несколько лет благодаря коллективным усилиям для женщин открылись широкие возможности. Подарком стали эти невероятные фильмы, — отметила Натали. 

Напомним, на пальто Портман были имена Лорин Скафарии ("Стриптизерши"), Лулу Ван ("Прощание"), Греты Гервиг ("Маленькие женщины"), Мариэль Хеллер ("Прекрасный день по соседству"), Мати Диоп ("Атлантика"), Мелины Мацукас ("Квин и Слим"), Альмы Харель ("Лапочка") и Селин Сьяммы ("Портрет девушки в огне").

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Действительно, я нечасто работала с женщинами-режиссерами. За свою карьеру это было несколько раз: мы снимали короткометражки, рекламные ролики, музыкальные клипы и фильмы с Марией Коэн, Мирой Наир, Ребеккой Злотовски, Анной Роуз Холмер, Софией Копполой, Ширин Нешат. К сожалению, многие из них остались незаконченными. Женским фильмам вообще очень трудно получить финансирование. Если их все-таки удалось снять, женщины столкнутся с огромными трудностями при дальнейшей работе.

Фильмы женщин-режиссеров с трудом попадают на фестивали, с трудом получают известность и тем более награды из-за препятствий на каждом уровне. Поэтому я буду пытаться бороться с этим и надеюсь, ситуация изменится, — подытожила Портман.

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Оскар, Знаменитости, Стиль, Образ, Платья, Натали Портман, Роуз Макгоуэн.
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