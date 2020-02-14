Натали Портман ответила на критику Роуз Макгоуэн

После выхода Натали Портман в платье с вышитыми именами женщин-режиссеров, на нее с критикой набросилась Роуз МакГоуэн.
Это оскорбительно. Натали, за свою долгую карьеру вы работали лишь с двумя женщинами-режиссерами, одна из них — вы. У вас есть продюсерская компания, которая наняла ровно одну женщину-режиссера — вас. Вы, топовые актрисы, уже могли бы изменить мир, если бы стали настоящими. Да, Натали, проблема в вас, — написала в Facebook Роуз.
Я согласна с мисс МакГоуэн, что не совсем верно называть меня "храброй" за ношение одежды с женскими именами. Слово "храбрость" я больше ассоциирую с действиями женщин, которые давали показания против Харви Вайнштейна под невероятным давлением. За последние несколько лет благодаря коллективным усилиям для женщин открылись широкие возможности. Подарком стали эти невероятные фильмы, — отметила Натали.
Black Swan #Oscar2020 #NataliePortman pic.twitter.com/gbREqpmgJz
— ~S (@ssabasays) February 10, 2020
Напомним, на пальто Портман были имена Лорин Скафарии ("Стриптизерши"), Лулу Ван ("Прощание"), Греты Гервиг ("Маленькие женщины"), Мариэль Хеллер ("Прекрасный день по соседству"), Мати Диоп ("Атлантика"), Мелины Мацукас ("Квин и Слим"), Альмы Харель ("Лапочка") и Селин Сьяммы ("Портрет девушки в огне").
Действительно, я нечасто работала с женщинами-режиссерами. За свою карьеру это было несколько раз: мы снимали короткометражки, рекламные ролики, музыкальные клипы и фильмы с Марией Коэн, Мирой Наир, Ребеккой Злотовски, Анной Роуз Холмер, Софией Копполой, Ширин Нешат. К сожалению, многие из них остались незаконченными. Женским фильмам вообще очень трудно получить финансирование. Если их все-таки удалось снять, женщины столкнутся с огромными трудностями при дальнейшей работе.
Фильмы женщин-режиссеров с трудом попадают на фестивали, с трудом получают известность и тем более награды из-за препятствий на каждом уровне. Поэтому я буду пытаться бороться с этим и надеюсь, ситуация изменится, — подытожила Портман.