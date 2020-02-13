Мэттью Льюис заинтриговал снимком на фоне Хогвартса (Фото)

Новости шоу бизнеса:Судя по всему, исполнитель роли Невилла Долгопупса, Мэттью Льюис, соскучился по школе чародейства и волшебства Хогвартс, в стенах которой прошло почти все его детство.

На днях актер, ставший секс-символом после выхода последней части популярной саги, опубликовал в своем Инстаграме фото, сделанное на фоне аттракциона по мотивам "Гарри Поттера", который находится в парке развлечений Universal Orlando во Флориде.

Съемки популярной серии, конечно, проходили не здесь. Сказку о маленьком волшебнике снимали, в основном, в Англии и Шотландии. Будучи совсем юным магом, Гарри Поттер учился летать на метле под окнами замка Энвик. Герцоги Нортумберлендские регулярно сдают его в аренду киностудиям.

Однако создателям парка развлечений во Флориде удалось почти полностью воссоздать Хогварстс, каким его запомнили зрители. И, нужно признать, красавчик Мэттью отлично смотрится на фоне этого роскошного дворца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram There’s a storm coming, Harry. @universalorlando Публикация от Matthew Lewis (@mattdavelewis) 10 Фев 2020 в 9:58 PST

Пока поклонники в очередной раз выражали восхищение внешностью Льюиса, его коллега Том Фэлтон (исполнитель роли Драко Малфоя) не упустил случая пошутить. Он заявил, что в детстве издевался над Мэттью.

К слову, экс-коллеги регулярно встречаются. Например, не так давно Долгопупс показывал фото, на котором позирует с Малфоем и еще тремя красавицами из "Гарри Поттера" - Гермионой Грейнджер (Эмма Уотсон), Джинни Уизли (Бонни Райт) и Полумной Лавгуд (Эванна Линч).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Roses between two thorns... Публикация от Matthew Lewis (@mattdavelewis) 18 Дек 2019 в 12:04 PST

Напомним, что актер Мэттью Льюис сказал, что в эпоху HBO и BBC America "Гарри Поттер" стал бы превосходным телесериалом.