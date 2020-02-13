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Мэттью Льюис заинтриговал снимком на фоне Хогвартса (Фото)

Мэттью Льюис заинтриговал снимком на фоне Хогвартса (Фото)
18:32 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Судя по всему, исполнитель роли Невилла Долгопупса, Мэттью Льюис, соскучился по школе чародейства и волшебства Хогвартс, в стенах которой прошло почти все его детство.

На днях актер, ставший секс-символом после выхода последней части популярной саги, опубликовал в своем Инстаграме фото, сделанное на фоне аттракциона по мотивам "Гарри Поттера", который находится в парке развлечений Universal Orlando во Флориде.

Съемки популярной серии, конечно, проходили не здесь. Сказку о маленьком волшебнике снимали, в основном, в Англии и Шотландии. Будучи совсем юным магом, Гарри Поттер учился летать на метле под окнами замка Энвик. Герцоги Нортумберлендские регулярно сдают его в аренду киностудиям.

Однако создателям парка развлечений во Флориде удалось почти полностью воссоздать Хогварстс, каким его запомнили зрители. И, нужно признать, красавчик Мэттью отлично смотрится на фоне этого роскошного дворца.

 
 
 
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There’s a storm coming, Harry. @universalorlando

Публикация от Matthew Lewis (@mattdavelewis)

Пока поклонники в очередной раз выражали восхищение внешностью Льюиса, его коллега Том Фэлтон (исполнитель роли Драко Малфоя) не упустил случая пошутить. Он заявил, что в детстве издевался над Мэттью.

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К слову, экс-коллеги регулярно встречаются. Например, не так давно Долгопупс показывал фото, на котором позирует с Малфоем и еще тремя красавицами из "Гарри Поттера" - Гермионой Грейнджер (Эмма Уотсон), Джинни Уизли (Бонни Райт) и Полумной Лавгуд (Эванна Линч).

 
 
 
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Roses between two thorns...

Публикация от Matthew Lewis (@mattdavelewis)

Напомним, что актер Мэттью Льюис сказал, что в эпоху HBO и BBC America "Гарри Поттер" стал бы превосходным телесериалом.

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Гарри Поттер, Хогвартс, Мэттью Льюис, Universal Orlando.
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