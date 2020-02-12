Около 5 млн подписчиков за 5 дней: Мэттью Перри бъет рекорды в Instagram

Канадско-американский актер Мэттью Перри, наиболее известен исполнением роли Чендлера в популярном сериале "Друзья" 7 февраля завел официальный аккаунт в социальной сети Instagram.
Всего за считанные часы страничка набрала около 2 миллионов подписчиков, при этом, на тот момент у актера не было ни одной публикации.
На сегодняшний день, спустя 5 дней, Мэттью Перри может похвастаться 4,9 миллионами подписчиков. За это время актер опубликовал всего 4 публикации.
На одной из фотография американский актер позирует с бывшим президентом США Бараком Обамой. Этот снимок собрал более 2 млн "лайков".
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#mancrushmonday (Yes, that is @barackobama, and yes, he is laughing at shit that just came out of my mouth.)
Мэттью Перри славится закрытым образом жизни. Несмотря на это, все шестеро актеров сериала "Друзья" теперь официально объединились в Instagram, и могут радовать нас редкими совместными фотографиями.