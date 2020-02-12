Около 5 млн подписчиков за 5 дней: Мэттью Перри бъет рекорды в Instagram

Новости шоу бизнеса:За это время у звезды "Друзей" набралось всего 4 поста.

Канадско-американский актер Мэттью Перри, наиболее известен исполнением роли Чендлера в популярном сериале "Друзья" 7 февраля завел официальный аккаунт в социальной сети Instagram.

Всего за считанные часы страничка набрала около 2 миллионов подписчиков, при этом, на тот момент у актера не было ни одной публикации.

На сегодняшний день, спустя 5 дней, Мэттью Перри может похвастаться 4,9 миллионами подписчиков. За это время актер опубликовал всего 4 публикации.

На одной из фотография американский актер позирует с бывшим президентом США Бараком Обамой. Этот снимок собрал более 2 млн "лайков".

Мэттью Перри славится закрытым образом жизни. Несмотря на это, все шестеро актеров сериала "Друзья" теперь официально объединились в Instagram, и могут радовать нас редкими совместными фотографиями.