Plus-size модель покормила ребенка грудью в публичном месте (Фото)

Новости шоу бизнеса:Модель считает, что этого не нужно стесняться.

Мальчика назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин. Эшли неоднократно говорила о том, что беременность и роды дались ей непросто. Она выступает за то, чтобы не преуменьшать сложность беременности и материнства, поэтому открыто обсуждает спорные вопросы и поддерживает женщин.

Например, недавно Грэм продемонстрировала, как кормит сына в общественном месте. Она поделилась снимком из кофейни, на котором пьет кофе за столиком и одновременно кормит Айзека грудью.

Но мнения пользователей разделились: "Нет-нет, мать не должна выставлять это напоказ. Никто не хочет это видеть. Лучше прикрываться", "Если ты мама, это значит, что ты должна всем показывать свою грудь? Это не очень красиво. Эшли, ты во многом подаешь пример, но здесь уже перебор", "Это дар, за который женщине не должно быть стыдно!", "Покажите это всем кормящим женщинам! Это сильно".

Во время беременности Эшли старалась развеять миф о том, что беременная женщина каждый день испытывает счастье. Модель набрала 20 килограммов и рассказывала, что порой чувствовала себя ужасно, наблюдая, как меняется ее тело. У Эшли появились растяжки, которые она решила сфотографировать и выложить в Instagram, чтобы поделиться тревогой с подписчицами.

Я думала, что всю беременность буду ходить довольная, но нет, иногда я чувствовала себя отвратительно. Но я сказала себе: "Соберись, Эшли! Многие женщины проходят через то же самое, почему бы тебе не начать диалог с ними?" — поделилась Грэм и отметила, что беременность стала для нее новым этапом в обретении уверенности в себе.