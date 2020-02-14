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Пятница, 14.02.2020
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Посвятил сыну: Орланду Блуму сделали трогательное тату, но с ошибкой (Фото)

Посвятил сыну: Орланду Блуму сделали трогательное тату, но с ошибкой (Фото)
16:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:43-летний британский актер хотел навсегда запечатлеть имя своего единственного сына Флинна на своем теле.

На официальной странице голливудского красавца в инстаграме появилось трогательное сообщение, в котором актер похвастался новой татуировкой. Орландо Блум решился написать на руке имя девятилетнего сына Флинна, который родился в браке с австралийской супермоделью Мирандой Керр.

Серию черно-белых фотографий звезда провокационно подписал: "Новое тату. Вы можете догадаться о ком?".

Надпись была сделана с помощью азбуки Морзе. Однако бдительные фоловеры не только быстро выяснили, кому посвящена татуировка, но и заметили ошибку в имени сына Орландо Блума.

 
 
 
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new #tattoo can you guess who?

Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)

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Как отмечает издание Page Six, мастеру удалось правильно изобразить время появления на свет мальчика – 6 января 2011 года в 9:03 утра. Однако вместо имени "Флинн" он написал "Фринн", забыв о еще одной точке. Однако мужчина не стал отрицать своей невнимательности и публично заверил поклонников актера, что он срочно внесет коррективы в имя сына Орландо Блума.

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Орландо Блум, Татуировка, Тату, Азбука Морзе.
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