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Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл отпраздновал День святого Валентина со своей собакой (Фото)

Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл отпраздновал День святого Валентина со своей собакой (Фото)
21:27 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер поздравил всех одиноких собратьев с праздником.

Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл поздравил своих подписчиков в Instagram с Днем всех влюбленных и отметил, что для этого праздника необязательно состоять в отношениях.

Актер опубликовал фотографию своего пса по кличке Кэл, который на фото мило лежит в постели с красной розочкой у лап.

"Желаю всем счастливого Дня святого Валентина! Мои одинокие собратья, вам не нужно быть в отношениях, чтобы насладиться этим праздником. Это день любви. Смотрите с любовью на других, любите своих друзей, свою семью, а главное - себя", - написал Генри в микроблоге и добавил хештег "лучший в мире пес".

Личная жизнь Кавилла остается секретом не только для его поклонников, но и коллег. Несмотря на то что съемочная команда часто становится для актеров второй семьей, многие отмечают, что Кавилл все равно остается закрытым и немного отстраненным. Сам же Генри не раз говорил о том, что не любит рассказывать о личном.

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"Я забочусь о том, чтобы моя личная жизнь оставалась личной. Не хочу, чтобы журналисты знали подробности", - сказал он в одном из интервью и отметил, что рядом с ним сможет остаться только сильная женщина, так как актер много времени проводит в разъездах.

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Генри Кавилл, День святого Валентина 2020.
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