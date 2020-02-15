Оконфузился у алтаря: певец Джастин Бибер запутался в свадебной клятве (Видео)

Новости шоу бизнеса:Джастин Бибер и Хейли Болдуин приоткрыли завесу тайны и наконец-то показали, как прошла их свадебная церемония. Без курьезов не обошлось.

Лучше поздно, чем никогда! Джастин Бибер поделился уникальными кадрами, сделанными во время его свадьбы с Хейли Болдуин, которая состоялась 30 сентября прошлого года.

"Мы устроили маленькую церемонию, потому что так всегда веселее. Все прошло так, как и должно было. Даже маленькие погрешности, которые случились, были суждены", - рассказала счастливая и уже замужняя Хейли. И имела в виду она то, что многие окрестили бы "плохим знаком". Бибер запутался в свадебной клятве.

"Это кольцо я дарю тебе в знак нашей неизменной веры и неизменной любви", - так должна звучать традиционная фраза. У Джастина с ней возникли какие-то проблемы. Он начал путаться и в итоге запнулся. Видимо, музыкант даже не понимал, о чем говорит, поскольку переспросил у священника: "Что это значит?"

В этот момент все присутствующие на церемонии рассмеялись, и обстановка разрядилась. Дальше все пошло как по маслу.

Отметим, что в документальном сериале "Сезоны" Джастин рассказал и о том, что страдал от наркотической зависимости. После нескольких лет злоупотребления запрещенными препаратами артист наконец-то взялся за ум и теперь пытается очистить свое тело от токсинов.