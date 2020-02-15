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Модель Victoria’s Secret подтвердила роман с Зейном Маликом милым фото

Модель Victoria’s Secret подтвердила роман с Зейном Маликом милым фото
15:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Откровенное признание Джиджи Хадид решила приурочить ко Дню влюбленных.

В январе весь мир заговорил о романе одной из самых успешных моделей современности и британского певца. Однако влюбленные никак не комментировали слухи и избегали папарацци.

Почти после года разлуки одна из самых красивых пар Голливуда решила возобновить отношения. О воссоединении заговорили еще в январе этого года, когда вместе с семьей Джиджи Хадид Зейн Малик отпраздновал свой 27-й день рождения в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Однако, как оказалось, романтические отношения звезды возобновили еще в прошлом году. Об этом сообщила сама 24-летняя американская модель. Известно, что знаменитая красавица имеет две страницы в инстаграме, на одной из которых делится фотографиями из-за кулис своей публичной жизни.

 
 
 
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HEY VALENTINE Z on the farm Dec 2019

Публикация от Gi’sposables (@gisposable)

Фото любимого Джиджи дополнила лаконичной подписью: "Хэй Валентин. Z на ферме. Декабрь 2019". Фолловеры взорвались волной радостных комментариев, поспешив наконец поздравить кумиров с долгожданным возобновлением отношений.

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Напомним, что Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться еще в 2015 году. Вероятно, ни один инсайдер точно не может сказать, сколько раз Джиджи и Зейн прекращали и возобновляли роман. Уже в 2018 году пара заявила, что окончательно прекратила встречаться из-за определенных разногласий. Однако, как оказалось, чувствам подвластны даже наибольшие препятствия.

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Отношения, Victoria’s Secret, Зейн Малик, Джи Джи Хадід.
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