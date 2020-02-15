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Чем не свидание: королева Летиция с мужем прогулялись по заповеднику (Фото)

Чем не свидание: королева Летиция с мужем прогулялись по заповеднику (Фото)
15:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:В День всех влюбленных, 14 февраля, Летиция и король Филипп IV посетили научный конгресс.

Королевские обязанности монаршая семья Испании не оставляет даже в самые праздничные и романтичные дни. Так, в День влюбленных Летиция и Филипп IV совместно посетили заключительный научный конгресс, который посвящен празднованию 50-летия национального парка Доньяна.

Для публичного выхода королева выбрала платье белого цвета с плиссированной юбкой в трендовый принт polka-dot. Однако свой легкий воздушный аутфит Летиция впоследствии сменила на комфортный классический наряд. Вместе с мужем они устроили романтическую прогулку по заповеднику, которая напоминала природное сафари.

Королева доказывает, что разбирается не только в деловом стиле, но и умело сочетает вещи в повседневной жизни. Среди песчаных склонов она предстала в светлом образе, который эффектно смотрелся в солнечный день. Белые классические джинсы с высокой талией гармонично дополняла легкая полупрозрачная рубашка кремового цвета. Привычные высокие каблуки Летиция сменила на удобные ботинки коричневого цвета. Во время порывистого ветра она накинула пиджак цвета хаки.

Элегантная королева Летиция совершила выход в сиреневом костюме (Фото)

Рядом с хрупкой женой король Филипп VI позировал в голубой рубашке, черной жилетке и серых штанах. Такие образы монаршей семьи Испании настоящая редкость, так как пара преимущественно появляется публично во время официальных мероприятий в сдержанном деловом стиле.

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Королева Испании, Королева Летиция, Король Филипп IV.
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