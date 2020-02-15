Чем не свидание: королева Летиция с мужем прогулялись по заповеднику (Фото)

Новости шоу бизнеса:В День всех влюбленных, 14 февраля, Летиция и король Филипп IV посетили научный конгресс.

Королевские обязанности монаршая семья Испании не оставляет даже в самые праздничные и романтичные дни. Так, в День влюбленных Летиция и Филипп IV совместно посетили заключительный научный конгресс, который посвящен празднованию 50-летия национального парка Доньяна.

Для публичного выхода королева выбрала платье белого цвета с плиссированной юбкой в трендовый принт polka-dot. Однако свой легкий воздушный аутфит Летиция впоследствии сменила на комфортный классический наряд. Вместе с мужем они устроили романтическую прогулку по заповеднику, которая напоминала природное сафари.

Королева доказывает, что разбирается не только в деловом стиле, но и умело сочетает вещи в повседневной жизни. Среди песчаных склонов она предстала в светлом образе, который эффектно смотрелся в солнечный день. Белые классические джинсы с высокой талией гармонично дополняла легкая полупрозрачная рубашка кремового цвета. Привычные высокие каблуки Летиция сменила на удобные ботинки коричневого цвета. Во время порывистого ветра она накинула пиджак цвета хаки.

Рядом с хрупкой женой король Филипп VI позировал в голубой рубашке, черной жилетке и серых штанах. Такие образы монаршей семьи Испании настоящая редкость, так как пара преимущественно появляется публично во время официальных мероприятий в сдержанном деловом стиле.