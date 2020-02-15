Роковая брюнетка Кайли Дженнер сменила имидж (Фото)

Новости шоу бизнеса:После красных дорожек и многочисленных светских вечеринок Кайли Дженнер решилась кардинально изменить прическу.

Кайли Дженнер довольно редко решается на кардинальные изменения в своей внешности. Ее лицо часто украшает кампейны известных мировых брендов и самых престижных глянцев. Однако 22-летняя модель решила изменить статус соблазнительной брюнетки на роковую блондинку.

На личной странице в инстаграме бизнес-леди опубликовала фото в зеркале, на котором поклонники смогли оценить новый имидж звезды. Оттенок медовый блонд Кайли выбрала с помощью своего личного стилиста Хесуса Герреро, который отвечает за ее прическу около года.

Днем ранее в инстаграм-сторис Кайли Дженнер появилось фото со стрижкой короткий боб. Такие изменения модель прокомментировала довольно лаконично: "Хесус сказал, что лишь подравняет кончики, а потом обрезал мне волосы".

Посмотреть эту публикацию в Instagram new vibe Публикация от Kylie (@kyliejenner) 14 Фев 2020 в 7:39 PST

Однако, судя по всему, короткая прическа – лишь переходный этап к роскошному медовому блонду, который уже успел прийтись по душе преданным фолловерам.