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Total red: Кайли Дженнер выбрала роскошное платье для премии Оскар 2020 (Фото)

Total red: Кайли Дженнер выбрала роскошное платье для премии Оскар 2020 (Фото)
21:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Для вечеринки по случаю престижной кинопремии 22-летняя Кайли Дженнер выбрала беспроигрышный образ.

Чтобы поразить публику на шумной вечеринке, которая состоялась после объявления лауреатов премии Оскар-2020, модель решила изменить платье.

Если первый роскошный наряд от британского дома высокой моды Ralph & Russo слишком ограничивал движения звезды, то ее второй look позволял позировать наиболее неординарным образом.

Для повторного выхода Кайли Дженнер выбрала яркое красное платье от британского дизайнера Vivienne Westwood со спущенными плечами, которое элегантно облегало ее пышные формы. Главный акцент лаконичного платья – разрез до бедра, который позволил звезде показать длинные стройные ноги.

 
 
 
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 Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воссоединились

Пышное декольте модель украсила массивным бриллиантовым колье, которое гармонировало с пудровыми туфлями от Christian Louboutin. Кайли Дженнер решила отказаться от насыщенного макияжа, отдав предпочтение сияющей коже. Длинные темные волосы звезда оставила распущенными, выбрав только легкую укладку.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Знаменитость, Наряд, Кайли Дженнер.
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