Скачать
Суббота, 15.02.2020
Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной
Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

"Любовь – это магия": Дмитрий Комаров сделал особый сюрприз любимой жене

"Любовь – это магия": Дмитрий Комаров сделал особый сюрприз любимой жене
17:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущий рассказал, какой сюрприз сделал жене на День влюбленных.

На официальной инстаграм-странице Дмитрий Комаров решил поздравить всех своих поклонников с Днем влюбленных. Телеведущий признался, что верит в судьбу, ведь серия событий привела его к встрече с Александрой Кучеренко. Поэтому он убежден: у каждого человека есть вторая половинка, которую стоит искать.

"С днем любви! Берегите ее, держите крепко и цените. А если еще не встретили – даже не сомневайтесь, что ваша любовь вас уже ждет, и в нужное время, в нужном месте, независимо от вашего желания, стремления и настроения, вы обязательно встретитесь. Я верю, что найти спутника жизни – это судьба. И она так круто все закручивает, что уже встретив любовь и оглядываясь назад, понимаешь, как судьба потрудилась, направляя тебя к этой встрече, подстраивая обстоятельства", – рассказал Дмитрий Комаров.

Как известно, телеведущий встретил Александру Кучеренко на конкурсе красоты "Мисс Украина-2016". Тогда Дмитрий Комаров был одним из звездных судей, которые отдали красавице наибольшее количество баллов. После победы Александры Кучеренко пара не общалась, и только впоследствии известный украинец все же пригласил девушку на презентацию очередного сезона шоу "Мир наизнанку". Именно тогда между ними зародилась симпатия. Уже на паркет "Танцы со звездами" Дмитрий и Александра вышли парой, однако тщательно скрывали отношения.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

С днём любви, друзья! Берегите её, держите крепко и дорожите. А если ещё не встретили - даже не сомневайтесь, что ваша любовь вас уже ждёт, и в нужное время, в нужном месте, вне зависимости от вашего желания, стремления и настроя - вы обязательно встретитесь. Я верю, что найти спутника жизни - это судьба. И она так круто всё заплетает, что уже встретив любовь и оглядываясь назад, понимаешь, как судьба потрудилась, направляя тебя к этой встрече, подстраивая обстоятельства. Убрать всего лишь одну мелкую деталь из череды событий, предшествующих знакомству - и оно могло бы не состояться, люди вполне могли бы никогда не встретиться. Но любовь - это магия. Мы не можем на неё влиять. Мы не в силах ею управлять. Она просто приходит, когда настаёт время, и нас с вами не спрашивает Желаю любви. Каждому из вас. В самом широком понимании. Пусть любовь присутствует во всем, что происходит в вашей жизни. И все будет хорошо. Мы с @aakucherenko в Стамбуле, прилетели на выходные (мой подарок жене, Саша только в аэропорту узнала, куда мы летим). И отсюда шлем вам лучики любви и добра

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Убрать всего лишь одну мелкую деталь из ряда событий, предшествующих знакомству, – и оно могло бы не состояться, люди вполне могли бы никогда не встретиться. Но любовь – это магия. Мы не можем на нее влиять. Мы не в силах ею управлять. Она просто приходит, когда наступает время, и нас с вами не спрашивает, – отметил Дмитрий Комаров.

Ведущий Дмитрий Комаров об опасном коронавирусе: "Китай справится" (Видео)

В День влюбленных телеведущий сделал особый сюрприз любимой жене. Дмитрий Комаров организовал для Александры Кучеренко отдых в Стамбуле и сообщил о поездке только в день выезда. Влюбленные проведут в Турции уикенд, после чего вернутся к обыденной жизни в столице. Сейчас в сети появилось романтическое фото Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, которое очаровало поклонников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сюрприз, Телеведущий, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
04 Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
05 Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Партия &quot;Слуга народа&quot; утвердила новый устав и переизбрала совет
Слуга народа утвердила новый устав и переизбрала совет
&quot;Третий путь&quot;: Корниенко объяснил идеологию &quot;Слуги народа&quot;
Корниенко объяснил идеологию "Слуги народа"
Очень похоже: нейросеть написала песню в стиле Трэвиса Скотта (Видео)
Очень похоже: нейросеть написала песню в стиле Трэвиса Скотта (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь