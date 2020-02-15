"Нам, конечно, никогда не скучно": Кэти Перри поделилась снимками с помолвки (Фото)

Новости шоу бизнеса:Кэти Перри решилась обнародовать фотографии только через год после помолвки.

День влюбленных – прекрасная возможность признаться в любви. Однако Орландо Блум и Кэти Перри имеют немало поводов для шумного празднования 14 февраля, ведь именно этот день навсегда изменил их судьбы.

О роскошной помолвке пары известно много. Такому романтическому предложению может позавидовать чуть ли не каждая девушка, ведь знаменитый актер сделал предложение любимой на борту вертолета и устроил масштабную вечеринку в Лос-Анджелесе после того, как услышал заветное "да". От жениха американская певица получила кольцо с бриллиантом в четыре карата, стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов (более 120 миллионов гривен).

Однако сторонники во всем мире могли только предположить, каким романтичным и эмоциональным был этот вечер. Через год после помолвки Кэти Перри все же поделилась эксклюзивными черно-белыми кадрами. Из фото видно, что на вечеринку Орландо Блум пригласил много гостей, а сами молодожены были переполнены чувствами и неповторимыми впечатлениями.

Год назад я сказала "да" жизни, любви и эволюции.. И нам, конечно, никогда не скучно, – прокомментировала исполнительница.

Напомним, что знаменитости начали встречаться еще в 2016 году. Сейчас Кэти Перри и Орландо Блум помолвлены. Однако одна из самых известных пар Голливуда никак не соберётся Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы: вероятная причина пойти к алтарю и в очередной раз переносит дату свадебной церемонии.