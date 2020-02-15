В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)

Новости шоу бизнеса:Представительница Белого дома Иванка Трамп сумела в очередной раз приковать внимание всех мировых СМИ.

Как известно, после инаугурации Дональд Трамп назначил дочь своей советницей. С этой работой очаровательная Иванка идеально справляется, ведь она с легкостью ведет политические переговоры и представляет инициативы Белого дома.

На днях Иванка Трамп уехала в Объединенные Арабские Эмираты. Именно там знаменитая американка встретилась с местными бизнесменами и политиками. С ними советница президента США обсудила гендерное неравенство и способы ее преодоления. Проект она несколько лет внедряет в США и заимствует опыт других государств в этом вопросе.

Сегодня в музее Лувра в Абу-Даби я встретилась с министрами и предпринимателями ОАЭ. Вместе мы стремимся продвинуть гендерную справедливость в регионе, – поделилась Иванка Трамп.

Для международной поездки политик выбрала стильное платье с черно-золотистым принтом. Наряд Иванки Трамп был длины миди – она не только учла современные тренды, но и культуру жителей ОАЭ. К платью модница подобрала изящные туфли-лодочки и лаконичные украшения. Выглядела Иванка Трамп, как всегда, роскошно, что отметили ее поклонники в сети.