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В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)

В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
21:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Представительница Белого дома Иванка Трамп сумела в очередной раз приковать внимание всех мировых СМИ.

Как известно, после инаугурации Дональд Трамп назначил дочь своей советницей. С этой работой очаровательная Иванка идеально справляется, ведь она с легкостью ведет политические переговоры и представляет инициативы Белого дома.

На днях Иванка Трамп уехала в Объединенные Арабские Эмираты. Именно там знаменитая американка встретилась с местными бизнесменами и политиками. С ними советница президента США обсудила гендерное неравенство и способы ее преодоления. Проект она несколько лет внедряет в США и заимствует опыт других государств в этом вопросе.

Сегодня в музее Лувра в Абу-Даби я встретилась с министрами и предпринимателями ОАЭ. Вместе мы стремимся продвинуть гендерную справедливость в регионе, – поделилась Иванка Трамп.

 
 
 
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Today at the Louvre Museum Abu Dhabi I met with UAE female ministers & entrepreneurs Together we seek to advance gender equity throughout the region.  #WGDP

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
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The Sheikh Zayed Grand Mosque; a masterpiece of modern Islamic architecture and design. .: AP

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Как всегда, восхитительна: Иванка Трамп в деловом образе в Белом Доме (Фото, Видео)

Для международной поездки политик выбрала стильное платье с черно-золотистым принтом. Наряд Иванки Трамп был длины миди – она не только учла современные тренды, но и культуру жителей ОАЭ. К платью модница подобрала изящные туфли-лодочки и лаконичные украшения. Выглядела Иванка Трамп, как всегда, роскошно, что отметили ее поклонники в сети.

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Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп.
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