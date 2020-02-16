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Нацотбор 2020: Тину Кароль заподозрили в "подсуживании"
Нацотбор 2020: Тину Кароль заподозрили в "подсуживании"

Нацотбор 2020: Тину Кароль заподозрили в "подсуживании"

Нацотбор 2020: Тину Кароль заподозрили в "подсуживании"
15:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сергей Притула заподозрил Тину Кароль в "подсуживании".

Вчера, 15 февраля, отгремел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. По результатам в финал прошли двое бывших подопечных Тины Кароль с проекта "Голос страны" KHAYAT и David Axelrod.

Ведущий Национального отбора Сергей Притула во время прямого эфира намекнул одной из судей Тине Кароль, что ее оценки сильно отличаются от оценок других членов жюри. Такие обвинения повлекло то, что артистка поставила высшие баллы исполнителям, с которыми сотрудничала ранее на шоу "Голос страны".

Перед объявлением результатов судейского голосования, Сергей Притула отметил, что среди полуфиналистов есть сразу три участника, которые были в ее руках на проекте "Голос страны" – это Элина Иващенко, KHAYAT и David Axelrod.

Мы говорили, что Тина Кароль будет судить честно и объективно, – обратился к исполнительнице Притула.

Сергей Притула поделился своими мыслями о результатах Нацотбора
Сергей Притула поделился своими мыслями о результатах НацотбораЧитать полностью

Андрей Данилко и Виталий Дроздов поставили выступлению Элине Иващенко 4 балла, а вот Тина – 7. David Axelrod и КНАУАТ получили от артистки 6 и 8 баллов.

Другие конкурсанты MOONZOO и TVORCHI от Андрея и Виталия получили 7 и 8 баллов, а вот Тина Кароль оценила их выступления в 2 и 5 баллов.

Нет, это не подсуживание своим. Я отвечаю за то, насколько стабильно, насколько вокально, насколько звучало. Что сделать, если те люди, которые когда-то были в моих руках, выступили лучше, стабильнее, чем другие. Я не говорю, что их песни лучше. Говорю о том, как они сегодня выступили, – ответила Тина.

Нацотбор 2020: Тина Кароль поразила выбором платья для второго полуфинала (Фото)

Сергей Притула добавил, что он никого не обвиняет в коррупционных схемах, однако это выглядело очень странно.

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Тина Кароль, Евровидение, Певица, Сергей Притула, Нацотбор, Евровидение 2020, Нацотбор 2020.
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