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Суббота, 15.02.2020
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Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Нацотбор 2020: Тина Кароль поразила выбором платья для второго полуфинала (Фото)

Нацотбор 2020: Тина Кароль поразила выбором платья для второго полуфинала (Фото)
21:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Известная украинская певица, очаровательная Тина Кароль, поразила своим изысканным нарядом на втором полуфинале Национального отбора.

В судейском составе Нацотбора на Евровидение-2020 произошли существенные изменения. Теперь к числу тех, кто оценивает претендентов на победу, входят певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и эксперт в музыкальной индустрии Виталий Дроздов. Именно они на прошлой неделе в первом полуфинале вместе со зрителями выбрали трех финалистов отбора. Тогда невероятная Тина Кароль появилась в платье в бельевом стиле, а сегодня она очаровала своим появлением в облегающем черном платье.

Красавица Тина решила не изменять своему имиджу и еще раз продемонстрировала роскошный вкус. Для этого выхода она выбрала черное платье с открытыми плечами и откровенным декольте. Ее пикантный образ поражает. Такой наряд артистка совместила с босоножками черного цвета на высоком каблуке.

Среди аксессуаров на ней были миниатюрные серьги, кольца и браслет, которые гармонично сочетались с ее аутфитом. Завершила образ аккуратной прической с лаконичными локонами и нежным макияжем в естественных тонах.

 
 
 
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Як вам образи суддів? Photo: @denisdidkivskyi #esc #eurovision #vidbir #esc2020 #eurovisionukraine

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Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Напомним, сегодня зрители смогут увидеть выступления MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элины Иващенко, Александар Порядинского, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

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Тина Кароль, Нацотбор, Евровидение 2020, Нацотбор 2020.
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