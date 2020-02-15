Нацотбор 2020: Тина Кароль поразила выбором платья для второго полуфинала (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известная украинская певица, очаровательная Тина Кароль, поразила своим изысканным нарядом на втором полуфинале Национального отбора.

В судейском составе Нацотбора на Евровидение-2020 произошли существенные изменения. Теперь к числу тех, кто оценивает претендентов на победу, входят певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и эксперт в музыкальной индустрии Виталий Дроздов. Именно они на прошлой неделе в первом полуфинале вместе со зрителями выбрали трех финалистов отбора. Тогда невероятная Тина Кароль появилась в платье в бельевом стиле, а сегодня она очаровала своим появлением в облегающем черном платье.

Красавица Тина решила не изменять своему имиджу и еще раз продемонстрировала роскошный вкус. Для этого выхода она выбрала черное платье с открытыми плечами и откровенным декольте. Ее пикантный образ поражает. Такой наряд артистка совместила с босоножками черного цвета на высоком каблуке.

Среди аксессуаров на ней были миниатюрные серьги, кольца и браслет, которые гармонично сочетались с ее аутфитом. Завершила образ аккуратной прической с лаконичными локонами и нежным макияжем в естественных тонах.

Напомним, сегодня зрители смогут увидеть выступления MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элины Иващенко, Александар Порядинского, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.