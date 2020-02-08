Нацотбор на "Евровидение-2020": Тина Кароль поразила зрителей шикарным белоснежным платьем (Фото)

Новости шоу бизнеса:Для прямого эфира резонансного музыкального события года певица выбрала платье в бельевом стиле.

Целый год Украина ждала старт Нацотбора на Евровидение-2020. В этом году судейский состав претерпел значительные изменения. Оценивать претендентов на победу будут певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и эксперт в музыкальной индустрии Виталий Дроздов. Для первого прямого эфира Тина Кароль выбрала лаконичный образ в бельевом стиле от украинского модного бренда от BEVZA.

Хрупкая блондинка решила не изменять личному стилю. Певица продемонстрировала роскошный аутфит total white. Атласное платье подчеркнуло стройную фиругу звезды, а откровенное декольте стало пикантной деталью образа. На лице Тины Кароль – традиционная яркая помада красного цвета и легкий макияж. Look исполнительница и судья Национального отбора дополнила изысканной прической с лаконичными локонами.

Из аксессуаров Тина Кароль выбрала цепочку и серьги, которые гармонировали с ее платьем и босоножками на высоких каблуках.

Напомним, что сегодня в прямом эфире шоу зрители смогут увидеть феерические выступления группы [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.