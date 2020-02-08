Скачать
Суббота, 08.02.2020
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"

Нацотбор на "Евровидение-2020": Тина Кароль поразила зрителей шикарным белоснежным платьем (Фото)

Нацотбор на "Евровидение-2020": Тина Кароль поразила зрителей шикарным белоснежным платьем (Фото)
21:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Для прямого эфира резонансного музыкального события года певица выбрала платье в бельевом стиле.

Целый год Украина ждала старт Нацотбора на Евровидение-2020. В этом году судейский состав претерпел значительные изменения. Оценивать претендентов на победу будут певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и эксперт в музыкальной индустрии Виталий Дроздов. Для первого прямого эфира Тина Кароль выбрала лаконичный образ в бельевом стиле от украинского модного бренда от BEVZA.

Хрупкая блондинка решила не изменять личному стилю. Певица продемонстрировала роскошный аутфит total white. Атласное платье подчеркнуло стройную фиругу звезды, а откровенное декольте стало пикантной деталью образа. На лице Тины Кароль – традиционная яркая помада красного цвета и легкий макияж. Look исполнительница и судья Национального отбора дополнила изысканной прической с лаконичными локонами.

Из аксессуаров Тина Кароль выбрала цепочку и серьги, которые гармонировали с ее платьем и босоножками на высоких каблуках.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Як вам образ Тіни? Ph: @denisdidkivskyi #євробачення #esc #eurovision

Публикация от Євробачення Евровидение (@eurovision.ua)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#tinakarol wearing @bevza dress, @ukrzoloto.ua jewelry #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

В новом амплуа: украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"

Напомним, что сегодня в прямом эфире шоу зрители смогут увидеть феерические выступления группы [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тина Кароль, Нацотбор, Евровидение 2020, Нацотбор 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Самые красивые поздравления с днем рождения 8 февраля
05 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
Каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным
На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным
Несколько портов Грузии закрыли из-за сильного шторма
Несколько портов Грузии закрыли из-за сильного шторма
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь