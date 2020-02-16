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Снова в цвете золота: Иванка Трамп показала новый образ в ОАЭ (Фото)

Снова в цвете золота: Иванка Трамп показала новый образ в ОАЭ (Фото)
17:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Президент США Дональд Трамп и его дочь и советник Иванка отправились в международную поездку.

Пока глава страны участвовал в важных политических переговорах, его дочь Иванка Трамп охотно осуществила несколько официальных выходов. Политик посетила Лувр в Абу-Даби, Национальный музей шейха Заида и встретилась с местными женщинами-министрами. С ними Иванка Трамп обсудила гендерное неравенство в регионе.

Тему этой встречи она продолжила на Всемирном женском форуме в Дубае, который прошел 16 февраля.

Для этого особого выхода Иванка Трамп подготовила роскошное платье. Политик предстала перед участниками официальной встречи в золотистом платье, которое имело скромный вырез в зоне декольте и длину, ниже колена. Таким образом Иванка Трамп показала уважение к культуре в ОАЭ, которая запрещает женщинам носить откровенные наряды. Образ она решила завершить любимыми туфлями-лодочками.

В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)

Интересно, что на этот раз знаменитая модница решила не покрывать голову шифоновым шарфом. Это не вызвало возмущения среди людей, исповедующих ислам, ведь туристам и гостям ОАЭ не обязательно соблюдать местные традиции. Однако Иванка Трамп красовалась с идеальной укладкой волос и макияжем с акцентом на глаза.

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Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп.
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