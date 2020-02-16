Ярко и эффектно: Леся Никитюк поразила фанов новым образом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая и блогерша не перестает впечатлять поклонников.

Зажигательная и забавная Леся Никитюк в очередной раз делится стильными кадрами в своем фотоблоге. Звезда посетила мировое шоу Цирка дю Солей Crystal в Киеве, о чем рассказала поклонникам на своей странице в инстаграме.

Леся как всегда выглядит на фотографиях отлично. Для этого мероприятия она выбрала яркий и эффектный образ, который точно не в ее стиле, однако знаменитости очень подходит.

Телеведущая надела красную кофту и черные штаны. К этому наряду добавила еще куртку, которая с одной стороны была красного цвета, а с другой – в камуфляжный принт. Среди аксессуаров выбрала маленькую сумочку на бок.

Особый шарм образу блогера добавлял яркий макияж. Она накрасила глаза красными тенями и сделала маленькие черные стрелки. Слева, под глазом, у звезды было маленькое черное сердечко. На губах у Леси – нюдова помада. Волосы Никитюк собрала в хвост.