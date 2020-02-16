В тренде: Джамала поразила необычным образом (Фото)

В разгар Национального отбора Евровидения-2020 немало звезд комментируют шоу и делятся своими впечатлениями в сети. Исключением не стала и певица Джамала, которая согласилась поделиться мыслями относительно второго полуфинала конкурса.
На радиоэфир артистка решила надеть эффектный наряд из своего гардероба. Соответствующими снимками она поделилась на официальной инстаграм-странице.
Джамала предстала в коротком платье-пиджаке, которое имело стильный крой. К монохромному образу звезда подобрала колготки и массивную обувь на платформе. А вот ярким акцентом в виде Джамалы стал неоновый тканевый ремень, который она завязала на талии. Именно этот аксессуар, по словам дизайнера Андре Тана, является актуальным в 2020 году.
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Сгораю от нетерпения поговорить с вами про Нацотбор Но сдерживаюсь, потому что мой обзор второго полуфинала услышите в понедельник на @hitfm_ua ⠀ Слушайте завтра с 9.15 до 10.15! ⠀ И снова нужна ваша помощь Напишите, кто вам понравился? За кого болели в этом полуфинале? ⠀ Спасибо, что делитесь своими комментами, впечатлениями по поводу Нацотбора. Когда готовилась к эфиру в прошлый раз, они очень помогли мне ⠀ #нацвідбір #jamala #esc2020
В этом году пояса актуальны как никогда! Их смело можно носить с рубашками, жакетами, платьями и даже свитерами oversize и куртками! Тем более, надо же как-то соответствовать тенденциям oversize стиля и при этом выглядеть женственно! Сейчас в тренде все варианты ремней и поясов, – рассказал Андре Тан.
Фешн-совет от дизайнера Джамала ярко продемонстрировала в своем образе. Артистка выглядела стильно, чем привлекла внимание всех поклонников в сети.