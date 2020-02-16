"Мне стоит идти": Элтон Джон остановил концерт в Окленде

Как сообщает местное издание New Zealand Herald, билеты на выступление Элтона Джона в Новой Зеландии раскупили за считанные дни. Поэтому концерт на многотысячном стадионе Маун Смарт отметился аншлагом. И в первые минуты перформанса Элтон Джон признался, что незадолго до выхода на сцену ему поставили диагноз пневмония.
"Мой голос сломан. Я не знаю, сколько еще смогу петь. У меня просто ничего не осталось. Я постараюсь, но я просто не могу вам ничего обещать", – объяснил Элтон Джон перед выступлением.
Пробыв на сцене около часа артист таки сдался. 72-летний Элтон Джон объяснил, что чувствует себя плохо и больше не может продолжать концерт.
Я только что потерял голос. Больше не могу петь. Мне стоит идти, – отметил Элтон Джон.
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I want to thank everyone who attended tonight’s gig in Auckland. I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. I played and sang my heart out, until my voice could sing no more. I’m disappointed, deeply upset and sorry. I gave it all I had. Thank-you so much for your extraordinary support and all the love you showed me during tonight’s performance. I am eternally grateful. Love, Elton xx @bengibsonphoto
На сцену сразу же выбежали помощники певца и медики, которые наблюдали за выступлением. В их сопровождении Элтон Джон попрощался с поклонниками и поехал в местный госпиталь. По словам журналистов, он покидал сцену под бурные овации зрителей и слезы обеспокоенных поклонников. Уже после инцидента Элтон Джон обратился к фанатам.
"Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был настроен устроить для вас лучшее шоу. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто пропал. Я очень разочарован, огорчен и прошу у вас прощения", – написал Элтон Джон.