"Мне стоит идти": Элтон Джон остановил концерт в Окленде

Новости шоу бизнеса:Легендарный певец прекратил свое выступление из-за плохого самочувствия.

Как сообщает местное издание New Zealand Herald, билеты на выступление Элтона Джона в Новой Зеландии раскупили за считанные дни. Поэтому концерт на многотысячном стадионе Маун Смарт отметился аншлагом. И в первые минуты перформанса Элтон Джон признался, что незадолго до выхода на сцену ему поставили диагноз пневмония.

"Мой голос сломан. Я не знаю, сколько еще смогу петь. У меня просто ничего не осталось. Я постараюсь, но я просто не могу вам ничего обещать", – объяснил Элтон Джон перед выступлением.

Пробыв на сцене около часа артист таки сдался. 72-летний Элтон Джон объяснил, что чувствует себя плохо и больше не может продолжать концерт.

Я только что потерял голос. Больше не могу петь. Мне стоит идти, – отметил Элтон Джон.

На сцену сразу же выбежали помощники певца и медики, которые наблюдали за выступлением. В их сопровождении Элтон Джон попрощался с поклонниками и поехал в местный госпиталь. По словам журналистов, он покидал сцену под бурные овации зрителей и слезы обеспокоенных поклонников. Уже после инцидента Элтон Джон обратился к фанатам.

"Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был настроен устроить для вас лучшее шоу. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто пропал. Я очень разочарован, огорчен и прошу у вас прощения", – написал Элтон Джон.