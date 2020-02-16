Минус еще одна холостячка: Аманда Байнс объявила о помолвке

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Аманда Байнс выходит замуж.

Актриса Аманда Байнс в течение многих лет не афишировала свою личную жизнь. Звезда избегала светских мероприятий и не публиковала никаких сообщений в сети. Причиной стала наркозависимость Аманды, которую она лечила в реабилитационных центрах. И, закончив очередной курс, актриса наконец решила вернуться к публичной жизни.

На инстаграм-странице она объявила, что помолвлена. Аманда Байнс сфотографировала кольцо, которое подарил ее возлюбленный.

К фотографии перстня с большим камнем она написала: "Помолвлена с любовью всей моей жизни".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Engaged to tha love of my life Публикация от Amanda Bynes (@amandabynesreal) 14 Фев 2020 в 5:38 PST

Такое фото вызвало немалое обсуждение в сети. В комментариях к сообщению немало поклонников Аманды Байнс написали поздравление, а вот хейтеры усомнились в правдивости заявления актрисы. Именно это заставило звезду опубликовать первое совместное фото с любимым. Сейчас Аманда Байнс решила не рассекречивать имени своего избранника, видимо, оберегая его от излишнего внимания общественности.