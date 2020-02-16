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Воскресенье, 16.02.2020
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Такого еще никогда не было: титул "Мисс Германия" получила 35-летняя бизнесвумен
Титул "Мисс Германия" получила 35-летняя бизнесвумен

Такого еще никогда не было: титул "Мисс Германия" получила 35-летняя бизнесвумен

Такого еще никогда не было: титул "Мисс Германия" получила 35-летняя бизнесвумен
21:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Женщина стала самой старшей победительницей шоу "Мисс Германия" за всю его историю.

В Германии определились с именем красавицы, которая будет представлять страну на конкурсе "Мисс Мира".

Конкурс красоты состоялся 15 февраля в крупнейшем парке развлечений, который расположен неподалеку от города Фрайбург. За престижный титул "Мисс Германия-2020" и главную корону проекта поборолись 16 красавиц. Участницы шоу продемонстрировали не только свою красоту, но и интеллект: девушки отвечали на каверзные вопросы от ведущих и звездных экспертов. Интересно, что впервые кресла судей заняли исключительно женщины.

В результате всех этапов конкурса красоты победу одержала Леони Шарлотти фон Хазе. Именно ей отдали ценную корону и право представлять Германию на шоу "Мисс Мира-2020".

 
 
 
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Leonie von Hase ist Miss Germany 2020! #newmissgermany #missgermany #empoweringauthenticwomen #missgermanycamp : @fabiankirchner

Публикация от Miss Germany (@missgermany_official)

Я хочу представлять Германию с помощью элегантности, достоинства, очарования и силы, – заявила Леони.

Красавица непременно войдет в историю "Мисс Германия". Все потому, что Леони Шарлотти фон Хазе стала старейшей обладательницей титула за все 93 года проведения шоу.

 
 
 
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Sun’s out, buns out! (Stretch marks, scars, cellulite and all the good things included).

Публикация от Leonie von Hase (@leonievonhase)

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О победительнице конкурса красоты известно немного: 35-летняя женщина имеет свой онлайн-магазин винтажной одежды. Кроме этого, Леони является неактивным блогером, однако в сети можно найти ее эффектные и несколько пикантные фото. 

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Победительница, Конкурс красоты, Мисс Германия, Леони Шарлотти фон Хазе.
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