Сексапильная Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в купальнике (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезда не теряет ни одного случая похвастаться стройной фигурой.

Откровенная, страстная, сексапильная Эмили Ратаковски любит делиться с поклонниками жаркими фотографиями.

Известная английская актриса и модель Эмили Ратажковски часто позирует для рекламных кампаний и в провокационных фотосессиях. На днях на своей странице в инстаграме она опубликовала откровенные кадры с отдыха.

Каждое фото Ратаковски – это страсть, сексуальность и привлекательность. Она каждый раз демонстрирует свои соблазнительные формы, не имеет комплексов и не боится мнения других людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram New favorite suit @inamoratawoman Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 14 Фев 2020 в 2:17 PST

На новых фотографиях Эмили изображена в коричневом купальнике с интересным принтом. Модель похвасталась пышной грудью, сделав яркие селфи.

Ее шею украшала тоненькая золотая цепочка. Волосы Ратаковски были распущенными, а лицо сияло легким макияжем.