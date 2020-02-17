Певица Alyosha снова беременна?

Новости шоу бизнеса:Звезде не удалось скрыть округлый живот за объемными концертными образами.

Вместе с мужем Тарасом Тополей певица ждет рождения третьего ребенка. О беременности стало известно во время концерта Alyosha и Vlad Darwin в столице.

Немало отечественных звезд пытаются скрыть личную жизнь от общественности, однако часто сторонники проливают свет значительно ранее, чем того хотят артисты. Так произошло и с известной украинской певицей Alyosha, которая беременна в третий раз.

В своем телеграм-канале "Особенное с Соломией" телеведущая Соломия Витвицкая сообщила о предстоящем пополнении в семье музыкантов, подтвердив информацию фото. Она стала одной из гостей концерта Alyosha и Vlad Darwin "Золотая середина" в Киеве. По словам ведущей, певица пыталась скрыть округлый живот за сценическими нарядами.

А еще все зрители обратили внимание на несвойственные певице платья слишком широкие и свободного кроя, которые все равно время от времени обтягивали кругленький животик) Поэтому, мы все решили, что, видимо, Лена в третий раз беременна, – написала Соломия Витвицкая.

Кроме того, как сообщила ведущая, Alyosha "сама себя выдала просто во время выступления". Darwin сделал комплимент, что артистке к лицу цветы, а она вместо этого ответила, что на самом деле ей идут "топольки". Сейчас супруги никоим образом не комментирует слухи. Напомним, что Тарас Тополя и Alyosha в браке в течение семи лет и совместно воспитывают двух сыновей 6-летнего романа и 4-летнего Марка.