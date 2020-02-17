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Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в 50 лет (Фото)

Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в 50 лет (Фото)
13:58 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Джей Ло сфотографировала себя в зеркале, продемонстрировав сильное спортивное тело.

На выходных Дженнифер Лопес вызвала восхищение своей аудитории в Instagram, опубликовав фотографию в бикини. 

Расслабилась и зарядилась энергией, — подписала она кадр.

В комментариях пользователи эмоционально отреагировали на горячее фото 50-летней звезды: "О боже мой…", "Совершенство!", "С ума сойти, безумно сексуальна!" За несколько часов снимок Лопес в купальнике набрал более шести миллионов лайков. 

 
 
 
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Relaxed and recharged.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Во многих интервью Дженнифер говорит о том, что ее хорошая физическая форма — результат постоянного труда. Актриса отметила, что уже не помнит, когда последний раз пила алкоголь, также она отказалась от кофе.

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Лопес отмечает важность сбалансированного питания и говорит, что выбирает только свежие и органические продукты. По ее словам, даже на вечеринках она не позволяет себе лишнего и выбирает полезные блюда.

Кроме того, Дженнифер регулярно тренируется в зале под руководством тренера или своего супруга Алекса Родригеса. Особенно усердно звезда тренировалась для роли Рамоны в фильме "Стриптизерши". В тот же период она на некоторое время полностью отказалась от сахара.

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Фигура, Знаменитости, Стиль, Образ, Дженнифер Лопес, Спортивная фигура.
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