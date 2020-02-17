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Кэти Перри и Орландо Блум трогательно отметили годовщину помолвки (Фото)

Кэти Перри и Орландо Блум трогательно отметили годовщину помолвки (Фото)
15:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:И хоть пара до сих пор не оформила отношения официально, при каждом удобном случае звезды демонстрирую нежные чувства и говорят о любви друг к другу.

Кэти выложила веселые фотографии с помолвки и напомнила, что 14 февраля прошлого года ответила согласием на предложение Орландо.

С прошлого года День всех влюбленных стал для Орландо Блума и Кэти Пэрри личным праздником: именно 14 февраля актер сделал предложение возлюбленной, и она ответила согласием. Блум преподнес Пэрри роскошное кольцо за пять миллионов долларов в виде цветка из бриллиантов. 

В честь годовщины помолвки Кэти выложила черно-белые кадры с прошлогоднего торжества и написала: 

 
 
 
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one year ago I said yes to a life of love and evolution... and definitely never a dull moment

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Год назад я сказала «да» жизни, полной любви и развития. Теперь нам не бывает скучно.

Поклонники в комментариях поздравили пару и напомнили, что ждут не дождутся их свадьбы. В конце прошлого года стало известно, что Блум и Пэрри решили отложить свадьбу, так как хотят все тщательно спланировать и провести ее в конкретном месте. Как сообщил источник из окружения звезд, они планируют провести два торжества — одно для узкого круга, а второе — более масштабное. Пока же пара наслаждается отношениями и вместе путешествует.

Недавно в интервью журналу Vogue Кэти призналась, что Орландо помог ей справиться с затянувшейся депрессией. 

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У меня случилась депрессия, не хотелось даже вставать с кровати. Раньше мне удавалось выбраться из этого, но в тот раз я опустилась еще ниже. Мне пришлось проделать большую работу — духовную, эмоциональную. Говорят, артист должен страдать, чтобы творить. Но это ложь. Я, например, не хочу страдать, чтобы писать песни, — рассказала певица и отметила, что терапия и нетрадиционная медицина не помогли ей справиться с тем состоянием.

Спасением для Кэти стал Орландо.

Он похож на мудреца. В самом начале отношений он сказал, что мы вытянем друг из друга яд. И мы действительно это делаем. У меня никогда не было такого партнера, который бы отправился со мной в духовное путешествие, — поделилась Кэти.

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Кэти Перри, Орландо Блум, Знаменитости, Помолвка, Кэти Перри и Орландо Блум, Годовщина помовкки.
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