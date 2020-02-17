Моя уникальная девочка!: Маша Ефросинина трогательно поздравила дочь с днем рождения

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая показала нежное фото старшей дочери.

Маша Ефросинина редко появляется на публике с обоими детьми. Часто рядом с ней можно увидеть сына Александра.

По случаю 16-летия Наны, звезда телеэкранов поделилась с подписчиков в Инстаграме ее волшебной фотографией.

На снимке Нана позирует в летнем белом платье из легкой ткани и цветочным принтом. Ее волосы растрепал ветер. В руках девочка держит букет полевых цветов. Особое внимание привлекает взгляд Наны.

Моя уникальная девочка! Какое счастье, что ты у меня есть! Я люблю в тебе все-все! С Днем рожденья, – подписала фото звездная мамочка.