"Я кайфую": кто из участников Нацотбора фаворит Джамалы

Новости шоу бизнеса:Джамала внимательно следит за конкурсом и уже определилась с главным претендентом на победу, который достойно представит Украину.

Сегодня, победительница Евровидения-2016 пришла в студию Xит FM и в прямом эфире программы "Хэппи утро" выразила свои впечатления от выступлений участников. Джамала полностью согласна с решением судейского и зрительского голосования, ведь фаворитом второго полуфинала Евровидения-2020 для нее стала группа TVORCHI, которая получила максимальное количество баллов.

Несмотря на то, что звезда была щедрой на комплименты, она откровенно призналась, что ребятам из Тернополя есть над чем работать. По мнению артистки, главный недостаток коллектива – отсутствие опыта. Именно это мешает TVORCHI раскрыться на сцене.

Я кайфую. У них есть такая свежесть. Когда они запели, я выдохнула полной грудью... Да, не хватает уверенности. Но если они за эту неделю сделают невероятное... Мне не хватает эпатажа в виде, в движениях. Хочется, чтобы исполнитель был как лев на сцене. Он должен сам загореться, – заверила Джамала.

Однако, по мнению исполнительницы, главным недостатком живого выступления является непрофессиональный вокал. Именно над звучанием необходимо поработать ребятам, которые не имеют соответствующего профильного образования. Как заверила Джамала, если в TVORCHI есть стремление победить, то уже в субботу, 22 февраля, вся страна сможет услышать поразительные изменения в исполнении хитовой песни Bonfire. Она призналась, что солисту под силу улучшить вокал только в одной песне даже в течение такого незначительного времени.

Я вижу, что у них есть комплексы. У них есть харизма, которая притягивает, у них есть песня. И нужен вокал, который сейчас немножко слабее, – прокомментировала Джамала.