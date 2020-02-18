Китти Спенсер готова принять иудаизм ради свадьбы с 61-летним миллионером

Новости шоу бизнеса:Британская модель и аристократка Китти Спенсер в очередной раз поражает.

Старшая дочь брата принцессы Дианы графа Чарльза Спенсера Китти Спенсер готовится к свадьбе с 61-летним миллионером Майклом Льюисом. Перед тем, как выйти за него замуж, девушка примет иудаизм.

В прошлом месяце стало известно о ее помолвке, а теперь племянница леди Ди собирается сменить вероисповедание.

Об этом сообщает издание The Sunday Times, ссылаясь на близкую подругу девушки.

29-летняя Китти исповедует англиканство и придерживается всех необходимых религиозных наставлений для того, чтобы пройти гиюр. Это специальный обряд, который выполняется для обращения нееврея в иудаизм. Спенсер делает это ради того, чтобы быть одной веры с женихом.

Как известно, аристократку неоднократно видели с любимым в синагоге в Лондоне.