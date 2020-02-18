Жена актера "Сумерек" Келлана Латса призналась, как пережила выкидыш на шестом месяце беременности

Новости шоу бизнеса:К сожалению, беременность пошла не по плану, и на шестом месяце Бриттани потеряла ребенка.

Бриттани говорит, что не позволяла себе "отключиться" из-за боли, чтобы оставаться открытой радостям жизни.

В ноябре прошлого года Келлан Латс и его жена Бриттани сообщили о том, что скоро станут родителями.

Недавно она рассказала в своем Instagram, как переживает потерю.

После такой трагедии возникает соблазн отключиться напрочь, чтобы не чувствовать боль. Это как режим выживания. Но в таком состоянии ты также отключаешься от всего, что может доставить тебе радость. Это огромная работа — не позволить своему сердцу окаменеть. Последние две недели я много работала над этим. Да, я устала от того, что разваливаюсь на части и часто плачу, но если бы я позволила себе отключиться, я бы упустила все, что может заставить меня вновь улыбаться, смеяться и чувствовать себя счастливой, — написала Бриттани.

Она рассказала, как недавно шла с Келланом из церкви и увидела на асфальте нарисованные сердечки.

Вместо того чтобы избегать напоминаний о беременности, я обратила внимание на эти сердечки и подумала, что это нежное послание моему сердцу, что Бог со мной. Он еще не закончил писать мою историю. Как сказал мой доктор, когда увидел, что сердце моей малышки больше не бьется: "На этом твоя история не заканчивается. Это просто мрачная глава. Но она закончится". Если у вас тоже сейчас мрачная глава, знайте, что она закончится! Вы справитесь! Оставайтесь мягким сердцем! — подытожила Латс.