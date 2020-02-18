Жена актера "Сумерек" Келлана Латса призналась, как пережила выкидыш на шестом месяце беременности

Бриттани говорит, что не позволяла себе "отключиться" из-за боли, чтобы оставаться открытой радостям жизни.
В ноябре прошлого года Келлан Латс и его жена Бриттани сообщили о том, что скоро станут родителями.
Недавно она рассказала в своем Instagram, как переживает потерю.
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Baby girl, It was my absolute honor and pleasure to be your mom these last 6 months. I did my best and it was an absolute joy seeing your little face all those times on that screen and feeling your tiny kicks. I don’t know why it happened the way it did, but part of me finds so much peace knowing you never experienced pain or heartache and never will. You’re in the arms of Jesus now and one day we will get to meet you for real. Until I see you in heaven... your mommy loves you so much.
После такой трагедии возникает соблазн отключиться напрочь, чтобы не чувствовать боль. Это как режим выживания. Но в таком состоянии ты также отключаешься от всего, что может доставить тебе радость. Это огромная работа — не позволить своему сердцу окаменеть. Последние две недели я много работала над этим. Да, я устала от того, что разваливаюсь на части и часто плачу, но если бы я позволила себе отключиться, я бы упустила все, что может заставить меня вновь улыбаться, смеяться и чувствовать себя счастливой, — написала Бриттани.
Она рассказала, как недавно шла с Келланом из церкви и увидела на асфальте нарисованные сердечки.
Вместо того чтобы избегать напоминаний о беременности, я обратила внимание на эти сердечки и подумала, что это нежное послание моему сердцу, что Бог со мной. Он еще не закончил писать мою историю. Как сказал мой доктор, когда увидел, что сердце моей малышки больше не бьется: "На этом твоя история не заканчивается. Это просто мрачная глава. Но она закончится". Если у вас тоже сейчас мрачная глава, знайте, что она закончится! Вы справитесь! Оставайтесь мягким сердцем! — подытожила Латс.