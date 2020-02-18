Мартин Фриман рассказал, что оскорблял и физически наказывал своих детей

Новости шоу бизнеса:Британский актер Мартин Фриман, знакомый зрителям по ролям в сериале "Шерлок" и трилогии о Хоббите признался в неcовершенстве своих воспитательных методик.

Мартин Фриман говорил с журналистом о своей новой работе — комедийном сериале Breeders, где рассказывается о трудностях воспитания детей.

Мартин рассказал о своем отцовском опыте и признался, что есть вещи, которыми он совершенно не гордится.

У актера двое детей от прошлых отношений с Амандой Аббингтон — 14-летний сын Джо и 11-летняя дочь Грейс. Фриман признался, что, когда дети были маленькие, он наказывал их физически и несколько раз оскорблял словесно, называя сына и дочь "маленькими ублюдками". При этом в доме, где росли дети, было правило: не бить детей и не кричать на них.

Я шлепал своих детей, когда они были совсем маленькие. Шлепал, да. Но я не горжусь этим и не считаю, что это было правильно. Я не мог справиться с собой, когда не получалось до них что-то донести. Терпение заканчивалось, и я был на пределе. Но я всегда признаю свои недостатки как родитель, потому что я неплохой отец. Я открыто люблю своих детей, показываю им это. И не думаю, что кричу больше, чем другие родители. Но я определенно чаще это признаю. И в конце концов, я снимаю об этом сериал, — рассказал звезда "Хоббита".