Это так мило: Принцесса Евгения опубликовала романтическое фото с мужем

Принцесса Евгения поделилась архивной фотографией с мужем Джеком Бруксбэнком. Таким образом она поздравила его с Днем святого Валентина.
Принцесса Йоркская Евгения на своей инстаграм-странице опубликовала нежный снимок с мужем.
Как отмечает Евгения, это фото было сделано в 2010 году. Именно в том году она встретила своего возлюбленного.
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This Valentine's Day I wanted to share an oldie but a goodie of Jack and I in 2010, the year we met... Happy Valentine's Day...
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On this day two years ago...Jack and I announced we were engaged..
На этом кадре принцессе всего 19 лет. Она одета в яркое платье и жакет черного цвета. На голове у Евгении шляпка с перьями. На лице почти нет макияжа, выделены только глаза.
Джек в черном костюме и белой рубашке. К наряду он добавил золотистый галстук.