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Меган Маркл испортила день рождения Кейт Миддлтон из-за банальной зависти

Меган Маркл испортила день рождения Кейт Миддлтон из-за банальной зависти
15:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Саманта рассказала об отношении сестры к герцогине Кембриджской.

Сводная сестра Меган Маркл Саманта известна своими скандальными заявлениями в адрес герцогини Сассекской. На днях она дала очередное интервью, в котором обвинила Меган в ревнивом отношении к Кейт Миддлтон.

Саманта Маркл неоднократно выражала недовольство поступками жены принца Гарри. Недавно она обвинила герцогиню Сассекскую в решении выйти из королевской семьи, заявив, что это была идея Меган.

Женщина заявила, что Меган с ревностью относится к Кейт. По ее мнению, именно поэтому заявление о сложении королевских обязанностей герцогини Сассекской и принца Гарри было обнародовано накануне дня рождения герцогини Кембриджской и сделали это для того, чтобы испортить праздник Миддлтон.

Плохо, что она объявила об этом перед днем рождения Кейт. Я думаю, Меган просто ревновала замечательную Кейт и хотела привлечь внимание к себе. Она никогда не сможет сравниться с ней, потому что Миддлтон – икона! Я поражена тем, как Кейт умеет сделать так, что платье за 200 долларов будет выглядеть на все два миллиона, – прокомментировала Саманта.

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Также Саманта заметила, что еще летом Меган и Гарри на премьере фильма "Король лев" обратились к президенту компании The Walt Disney с просьбой найти работу для Меган. Женщина считает, что такие действия были непристойными и преждевременными. По ее мнению, это нужно было делать только после того, как они официально отказались Елизавета II обнародовала окончательное решение относительно Меган Маркл и принца Гарри от своих королевских обязанностей.

Это – неуважение к королевскому протоколу. Все равно, что изменить жене и дать свой номер телефона за обедом – до того, как подать на развод, – сказала Саманта.

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Кейт Миддлтон, Зависть, Королевская семья, Меган Маркл.
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