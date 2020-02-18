Как две капли: Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью

Новости шоу бизнеса:43-летняя Риз Уизерспун сделала неожиданный подарок для фанатов.

Звезда показала редкое совместное фото с 20-летней дочерью Авой, сделанное во время отдыха.

Актриса сериала "Утреннее шоу" призналась, что на выходных устроила себе мини-отпуск, который провела с наследницей. Мама и дочь отправились кататься на лыжах.

На совместном селфи Риз и Ава позировали на фоне гор. Девушка поразила поклонников артистки своим внешним сходством с матерью. Многие также сделали комплимент самой Уизерспун, которая выглядит ровесницей дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Weekend ski bunnies Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 16 Фев 2020 в 9:06 PST

"Вау! Вот это внешнее сходство! Вы будто сестры", "У меня в глазах двоится?", "Ладно дочь похожа на Риз, но как Риз в 43 удается так прекрасно выглядеть?", "Просто двойняшки", - написали фолловеры.

Ава родилась в первом браке Риз с актером Райаном Филиппом. Влюбленные были женаты 9 лет. За это время их семья пополнилась еще одним наследником - сыном Диконом. После развода с актером в 2008 году Риз некоторое время встречалась с Джейком Джилленхолом. В 2010 году обладательница премии "Оскар" начала роман с киноагентом Джимом Тотом. Год спустя пара поженилась. В этом союзе у них родился общий ребенок - сын Теннеси.

Уизерспун пока не раскрывает планы на будущее своей дочери. По ее словам, Ава не стремится сделать карьеру в Голливуде, несмотря на ожидания поклонников самой Риз. Сейчас звездная наследница учится в Калифорнийском университете в Беркли.