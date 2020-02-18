Как две капли: Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью

Звезда показала редкое совместное фото с 20-летней дочерью Авой, сделанное во время отдыха.
Актриса сериала "Утреннее шоу" призналась, что на выходных устроила себе мини-отпуск, который провела с наследницей. Мама и дочь отправились кататься на лыжах.
На совместном селфи Риз и Ава позировали на фоне гор. Девушка поразила поклонников артистки своим внешним сходством с матерью. Многие также сделали комплимент самой Уизерспун, которая выглядит ровесницей дочери.
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"Вау! Вот это внешнее сходство! Вы будто сестры", "У меня в глазах двоится?", "Ладно дочь похожа на Риз, но как Риз в 43 удается так прекрасно выглядеть?", "Просто двойняшки", - написали фолловеры.
Ава родилась в первом браке Риз с актером Райаном Филиппом. Влюбленные были женаты 9 лет. За это время их семья пополнилась еще одним наследником - сыном Диконом. После развода с актером в 2008 году Риз некоторое время встречалась с Джейком Джилленхолом. В 2010 году обладательница премии "Оскар" начала роман с киноагентом Джимом Тотом. Год спустя пара поженилась. В этом союзе у них родился общий ребенок - сын Теннеси.
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Girls night out with my favorite daughter! (ok she's my only daughter but still)
Уизерспун пока не раскрывает планы на будущее своей дочери. По ее словам, Ава не стремится сделать карьеру в Голливуде, несмотря на ожидания поклонников самой Риз. Сейчас звездная наследница учится в Калифорнийском университете в Беркли.