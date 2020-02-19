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Среда, 19.02.2020
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49-летняя Наоми Кэмпбелл взбудоражила Сеть жарким домашним фото

49-летняя Наоми Кэмпбелл взбудоражила Сеть жарким домашним фото
08:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Модель решила не прикрывать одеялом грудь во время съемки, но закрыла интимное место на фото иконкой в виде звездочки.

В воскресенье 49-летняя Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму в рамках показа Tommy Hilfiger на Лондонской Неделе моды и отметила окончание рабочего дня смелым селфи в постели. 

Воскресное селфи, — подписала кадр Наоми.

Провокационный снимок знаменитости вызвал бурную реакцию пользователей в комментариях. Кэмпбелл оставили множество комплиментов. "Роскошная женщина", "Интернет сломается после такой фотографии!", "Королева Наоми", "Как всегда превосходна!", "Бесстрашная", — пишут пользователи. 

 
 
 
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#SelfieSunday

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

В декабре Кэмпбелл стала первой чернокожей женщиной, получившей награду "Икона моды" на британской премии Fashion Awards. После вручения Наоми растрогала публику эмоциональной речью. Она поблагодарила своих родителей и напомнила о других чернокожих женщинах, которые, по ее мнению, достойны этой награды.

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Сегодня я узнала, что я первая цветная женщина, получившая эту награду, — на этих словах Наоми расплакалась.

Остается сказать, кого я считаю иконами своего стиля: Грейс Джонс, Джозефину Бейкер, Эрту Китт, Доньялу Луну, Бетан Хардисон, Наоми Симс, Дороти Дандридж, Дайану Росс, Дайан Кэрролл, Джанет Джексон и Тину Тернер. Я могу продолжать бесконечно. Хочу поблагодарить вас за то, что вы вдохновили меня и целое поколение, — сказала Наоми.

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Все по теме:

Мода, Модель, Наоми Кэмпбелл, Знаменитость, Топлес, Домашние фото, Домашние фото топлес.
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