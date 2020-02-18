"Я побрился": Джастин Бибер попрощался с усами (Фото, Видео)

Фанаты Джастина Бибера долгое время негодовали по поводу усов на его лице. Они оставляли многочисленные комментарии под фотографиями певца с просьбой избавиться от растительности. Видимо, певец сломился под натиском требований поклонников и наконец-то избавился от усов!
Всего несколько часов назад Джастин опубликовал в своем Инстаграме видео, которое заставило порадоваться многих из его 127 миллионов подписчиков.
"Я побрился", - подписал ролик в Инстаграм-историях музыкант.
Thanks Justin Bieber, we really appreciate it. You look so much better #JustinBieber #Beliebers pic.twitter.com/ZBiaGYLaRY
— (@itzeeelbernal) February 17, 2020
В свой профиль Бибер выложил фотографию уже без усов, отметив, что без них он чувствует себя, словно младенец.
"Baby face BIEB", - так звучит подпись к свежему снимку.
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I shaved. MUSTASHIO went on holiday, but he will be back in due time
Еще в прошлом месяце Белиберы объединились для одной миссии: заставить своего кумира расстаться с ненавистными усами.
"Джастин, я люблю тебя, но, пожалуйста, побрейся", - сказал один из поклонников. "Джастин, пожалуйста, сбрей эту штуку с со своего милого личика", - подключались остальные.