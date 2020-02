"Я побрился": Джастин Бибер попрощался с усами (Фото, Видео)

Фанаты Джастина Бибера долгое время негодовали по поводу усов на его лице. Они оставляли многочисленные комментарии под фотографиями певца с просьбой избавиться от растительности. Видимо, певец сломился под натиском требований поклонников и наконец-то избавился от усов!

Всего несколько часов назад Джастин опубликовал в своем Инстаграме видео, которое заставило порадоваться многих из его 127 миллионов подписчиков.

"Я побрился", - подписал ролик в Инстаграм-историях музыкант.

Thanks Justin Bieber, we really appreciate it. You look so much better #JustinBieber #Beliebers pic.twitter.com/ZBiaGYLaRY

— (@itzeeelbernal) February 17, 2020