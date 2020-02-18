Скачать
Вторник, 18.02.2020
Волкер о выборах в ОРДЛО: Не вижу никакой возможности
Волкер о выборах в ОРДЛО: Не вижу никакой возможности
Эвакуация украинцев из Китая: самолет вылетит из "Борисполя" ночью
Эвакуация украинцев из Китая: самолет вылетит из "Борисполя" ночью
Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
Рут Уилсон и Мэтт Бомер сыграют в фильме о СПИДе
Рут Уилсон и Мэтт Бомер сыграют в фильме о СПИДе

"Я побрился": Джастин Бибер попрощался с усами (Фото, Видео)

"Я побрился": Джастин Бибер попрощался с усами (Фото, Видео)
21:28 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Канадский исполнитель исполнил желание своих фанатов сбрить ненавистные им усы.

Фанаты Джастина Бибера долгое время негодовали по поводу усов на его лице. Они оставляли многочисленные комментарии под фотографиями певца с просьбой избавиться от растительности. Видимо, певец сломился под натиском требований поклонников и наконец-то избавился от усов!

Всего несколько часов назад Джастин опубликовал в своем Инстаграме видео, которое заставило порадоваться многих из его 127 миллионов подписчиков.

"Я побрился", - подписал ролик в Инстаграм-историях музыкант.

В свой профиль Бибер выложил фотографию уже без усов, отметив, что без них он чувствует себя, словно младенец.

"Baby face BIEB", - так звучит подпись к свежему снимку.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I shaved. MUSTASHIO went on holiday, but he will be back in due time

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Еще в прошлом месяце Белиберы объединились для одной миссии: заставить своего кумира расстаться с ненавистными усами.

Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)

"Джастин, я люблю тебя, но, пожалуйста, побрейся", - сказал один из поклонников. "Джастин, пожалуйста, сбрей эту штуку с со своего милого личика", - подключались остальные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джастин Бибер, Усы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
03 Медики раскрыли, как грецкие орехи влияют на показатели крови
04 Главные признаки наличия камней в почках
05 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Волкер считает, что РФ не уйдет из Донбасса в обозримом будущем
Волкер считает, что РФ не уйдет из Донбасса в обозримом будущем
День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник
День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник
Путин уволил главного &quot;куратора&quot; Украины
Путин уволил главного "куратора" Украины
Человеческие тела - в компост: испытана новая технология
Человеческие тела - в компост: испытана новая технология
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь