"Я побрился": Джастин Бибер попрощался с усами (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Канадский исполнитель исполнил желание своих фанатов сбрить ненавистные им усы.

Фанаты Джастина Бибера долгое время негодовали по поводу усов на его лице. Они оставляли многочисленные комментарии под фотографиями певца с просьбой избавиться от растительности. Видимо, певец сломился под натиском требований поклонников и наконец-то избавился от усов!

Всего несколько часов назад Джастин опубликовал в своем Инстаграме видео, которое заставило порадоваться многих из его 127 миллионов подписчиков.

"Я побрился", - подписал ролик в Инстаграм-историях музыкант.

В свой профиль Бибер выложил фотографию уже без усов, отметив, что без них он чувствует себя, словно младенец.

"Baby face BIEB", - так звучит подпись к свежему снимку.

Еще в прошлом месяце Белиберы объединились для одной миссии: заставить своего кумира расстаться с ненавистными усами.

"Джастин, я люблю тебя, но, пожалуйста, побрейся", - сказал один из поклонников. "Джастин, пожалуйста, сбрей эту штуку с со своего милого личика", - подключались остальные.